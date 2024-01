¿Qué ha pasado con el espigón de Salobreña?

Los vecinos de la Costa miran a la playa cada vez que se acerca un nuevo temporal, no saben si la fuerza del mar les dejará sin arena en la playa, como ha pasado este fin de semana en Playa Granada y Calahonda, o si se salvarán. Claman desde hace demasiado tiempo por la realización de una serie de espigones y proyectos de defensa del litoral para asegurar sus playas y que no sufran más contratiempos con el cambio de dinámicas del mar.

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa ha reclamado en varias ocasiones la necesidad de realizar un nuevo estudio que actualice el Plan de Defensa del Litoral realizado en 2017 al entender que durante este tiempo la dinámica del litoral ha cambiado, y hay playas que en su momento no se tuvieron en cuenta para el estudio que a día de hoy sufren las consecuencias, como por ejemplo Almuñécar y Carchuna- Calahonda.

Actualmente, el proyecto que está más avanzado es el del espigón de Motril, que tal y como aseguró este mismo lunes el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, con motivo de la celebración de la expoasamblea de los chiringuitos, que "a diferencia con lo que ha ocurrido desde hace tantos años" cuando pasa un temporal, "ahora la solución está cerca" ya que "está a punto de comenzar las obras del espigón que tienen que resolver de forma definitiva esta situación", en referencia a la regresión que ha sufrido la playa de Motril.

Sobre el resto de espigones de la Costa, Montilla, explicó que no hay que obviar que el cambio de las dinámicas se deben al cambio climático, con lo que "tenemos que acelerar desde la administración porque la situación se agrava, nuestro próximo objetivo es el proyecto de defensa de la playa de La Rábita, pero a partir de ahí todo el Plan de Protección del Litoral que aprobó el Gobierno de España hace muchos años y que ha estado mucho tiempo parado, pero desde 2018 está funcionando y no se ha parado, aunque vaya más lento de lo que quisiéramos". Algo que genera confusión entre los vecinos del litoral que no entienden como el espigón de La Rábita ha pillado la delantera al de Salobreña, que se suponía que tendría que ser el siguiente en salir, según los distintos anuncios realizados desde el gobierno en el último año.

Según han apuntado fuentes del Gobierno a Granada Hoy, el espigón de Salobreña se encuentra ahora mismo en fase de supervisión técnica respecto al Estudio de Impacto Ambiental -que es una parte del proyecto, pero que para este caso se hizo aparte por la complejidad de la actuación-. Ambos trámites van en paralelo.

Añaden que la Declaración de Impacto Ambiental la tramita la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y los aspectos técnicos los supervisa la Dirección General de Costas, de quien depende el Servicio Provincial de Costas. Para que el proyecto quede aprobado definitivamente debe contar con declaración de impacto ambiental favorable.

El espigón de Salobreña lleva bastante tiempo estancado en su tramitación ambiental, esto se debe en cierta medida a que en su momento el departamento ambiental del Ministerio decidió que el procedimiento que se tenía que seguir para aprobar o rechazar dicho paso necesario, sería e de la declaración ordinaria, mientras otros proyectos se han regido por la declaración simplificada. Es decir, los tiempos se alargan debido a la gran cantidad de aspectos ambientales a tener en cuenta por el impacto que podría tener sobre la biodiversidad de la zona.

Para solventar el problema de regresión al que se expone la playa de la Charca está previsto la construcción de un espigón -con tramo final curvo- a poniente de la desembocadura del río Guadalfeo, de 30 metros de longitud en playa seca y 123,52 metros de longitud en mar, hasta alcanzar una profundidad de -6,5 m, y la regeneración de un tramo de playa con 123.120 m3 de arena hasta conseguir una anchura de 64 m en toda su longitud.