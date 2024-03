Una procesión fúnebre recorre las calles de Motril por la privatización del servicio de limpieza

"Ay, ay. Luisa, ¿piensas que los has conseguido?", "Ay, ay. Antonio, tú le has ayudado". Una marcha fúnebre formada por varios centenares de personas ha recorrido las calles de Motril en señal de luto por la situación en la que se encuentra el servicio municipal de limpieza y la decisión del Consistorio de iniciar el expediente de privatización de los servicios, tras no llegar a ningún acuerdo con los enlaces sindicales.

Manifestación que se celebra el mismo día que estaba previsto el inicio de la huelga de los trabajadores de limpieza, que se aplaza por segunda vez, después de que tanto Ayuntamiento como el comité de empresa municipal, hayan alcanzado un acuerdo en sede judicial por el que ha quedado aplazada la huelga indefinida cuyo comienzo estaba previsto a las 23:00 horas de este lunes, todo ello para retomar las negociaciones tras la Semana Santa, según ambas partes han dado a conocer.

Desde los sindicatos inciden en que han cedido a la suspensión de la cita ante el compromiso del equipo de Gobierno de facilitar a los representantes de los trabajadores la información que han requerido en varias ocasiones sobre la privatización del servicio de limpieza, e iniciar un proceso de negociación con garantías.

Pese a ello, aclaran que el conflicto continúa, ya que no se ha conseguido avanzar en ninguno de los aspectos que motivaron que se convocase la huelga, que son los acuerdos alcanzados por la Mesa General de Negociación del pasado 14 de noviembre de 2023 y de marzo de 2024; además de la petición de contar con la carrera profesional de los empleados públicos del ayuntamiento; la valoración de puestos de trabajo; o la privatización del servicio de limpieza.

Al hilo, añaden que el calendario de movilizaciones se mantiene, como ha quedado demostrado con la celebración de una marcha funeraria para "llorar la muerte" de los servicios públicos. "Como ya anunciábamos en el inicio del procedimiento de huelga, la fecha de la huelga no la elegimos las trabajadoras y trabajadores municipales, la fecha la eligió el equipo de gobierno cuando anuncio este procedimiento a las puertas de la Semana Santa. Esperamos que sea un punto de inflexión en el conflicto, y a partir de ahora, el equipo de gobierno centre sus esfuerzos en la negociación al objeto de alcanzar acuerdos para cumplircon el acuerdo colectivo de marzo 2023, y garantizar la continuidad del servicio municipal con todos los trabajadores actualmente adscritos al este".