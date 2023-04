"He temido por mi integridad física, por la violencia verbal que se ha producido durante estos días en la ciudad"

La extraña situación vivida durante la Semana Santa en Motril, marcada por el conflicto con la Policía Local, sigue dando mucho que hablar tras conocerse que la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, ha temido por su integridad física tras las amenazas que ha recibido durante estos días y la campaña de acoso en redes sociales.

Luisa García Chamorro denuncia públicamente que tras los sucesos ocurridos en los últimos días ante su negativa de aceptar presiones por el conflicto que mantiene el Ayuntamiento con la Policía Local, y tras el anuncio del sindicato policial de no hacer horas extraordinarias, se sumaron, según asegura, 63 ausencias en el servicio ordinario, coincidiendo con los horarios de las procesiones, y tras haberse reunido con la Agrupación de Cofradías para "decirles que no iba a haber seguridad e iban a tener toda la responsabilidad sobre sus hombros".

García Chamorro explica que tras la negativa, se pusieron a trabajar para asegurar la mejor Semana Santa posible de la ciudad, que ha tenido un balance positivo y con cifras iguales a antes de la pandemia, en tema económico y turístico. "Por primera vez en la historia de una ciudad, una alcaldesa tuvo que decretar el cierre de calles para poder garantizar, con mi patrimonio personal, que se pudiera desarrollar. Asumí esa responsabilidad y dispuse de mi propio patrimonio personal porque antes que el interés personal está el interés de la ciudad".

Pero la Semana Mayor de la ciudad se ha visto oscurecida por un episodio sin precedentes de insultos, amenazas y comentarios homófobos. "Me he visto en una situación personal en la que nunca me había visto ni le deseo a nadie. He sufrido ataques personales en las redes sociales, incluso se ha alimentado una campaña de odio hacia mi persona, no como alcaldesa, sino como persona. He sufrido una violencia verbal en redes que no había visto nunca en la ciudad de Motril, siempre hemos sido una ciudad abierta, amable y libre", lamenta.

Al hilo, cuenta que es la primera vez en la historia de la democracia que han tenido que retirar de la sede del Partido Popular su cartel como candidata, "he sufrido hasta tres pintadas de contenido homófobo, que está siendo investigado por la Policía Nacional. Es la primera vez que ocurre en Motril". En este sentido, explica que en las tres ocasiones han tenido que retirar el cartel por aparecer con pintadas y frases homófobas. De hecho, el cartel lleva varios días sin ponerse en la sede, a la espera de que se tranquilice el clima de crispación.

"Se han alentado insultos, incluso se hizo un comentario en redes hacia mi persona al que el Sindicato Independiente de la Policía Local de Motril le dio a 'Me gusta', y en el que se decía que 'La Policía Nacional estaba protegiendo a la alcaldesa de Motril, vaya que la violen'. Todo está documentando. Se ha alentado a que me hicieran auténticas barbaridades", denuncia, a la vez que incide en que a nivel personal "ha sido una Semana Santa muy complicada, por culpa de esta campaña de violencia verbal en la que se ha alentado a que sobre mi persona se hicieran determinadas acciones nada agradables".

La líder del PP de Motril asegura que ha temido por su integridad física por todos los hechos acontecidos en los últimos días, situación por la que ha echado de menos una llamada de la líder de la oposición, Flor Almón (PSOE), "no hay que olvidar que la Subdelegación del Gobierno de la que depende la Policía Nacional, depende del Gobierno central gobernado por su partido político, y he echado de menos que diga aquí estoy, aquí está la Policía Nacional, y la gestión la hemos tenido que hacer nosotros personalmente".

Pese a todo, resalta los índices de ocupación de la ciudad, que han rozado el cien por cien, y el transcurso normal y sin incidentes - a excepción de un par de desfallecimientos por calor y algún accidente de tráfico- de una semana que ha contado con récord de visitas. García Chamorro incide en que en los días previos de la Semana Santa, el equipo de Gobierno logró que se desconvocara una huelga general de todos los trabajadores del Ayuntamiento gracias a la negociación y a las mejores laborales y económicas que se establecieron para la plantilla municipal, en el caso de la policía, la alcaldesa afirma que sus exigencias no se pudieron solventar puesto que "estas pretensiones no se ajustan a la ley y están fuera de cualquier marco legal que las ampare".

El Ayuntamiento puso en marcha, vía decreto de alcaldía, un dispositivo especial con el cierre de calles, una empresa privada encargada del reforzamiento de la señalética, informadores y voluntarios. Algo que, en el caso de las dos últimas figuras, el Consistorio motrileño se plantea mantener en el tiempo.

Por otro lado, García Chamorro anuncia que se han dado instrucciones para que la próxima semana se convoque la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Motril, donde se valorarán las peticiones que hace la Policía Local con todos los sindicatos que representan a la plantilla municipal.