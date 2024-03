Los trabajadores de Motril se concentran para protestar por la decisión municipal de privatizar el servicio de limpieza

Al grito de "Gobierno quien gobierne, la limpieza se defiende", "Esto nos pasa por un gobierno facha", "Luisa, escucha, el pueblo está en lucha" o "Escámez, traidor, busca solución", varios centenares de personas se han concentrado en la Plaza de la Aurora de Motril para mostrar su descontento ante el avance en la decisión del Consistorio de iniciar el expediente de privatización de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, playas y ecoparque.

Una concentración que se celebra el día que inicialmente estaba prevista la huelga de los trabajadores de limpieza y que tras detectarse unos errores formales, ha sido aplazada hasta el próximo lunes 25 de marzo si sindicatos y Ayuntamiento no llegan a ningún acuerdo.

"Este martes tenemos una nueva reunión con el Sercla, y esperamos poder llegar a un acuerdo para consensuar los servicios mínimos para la huelga del próximo 25 de marzo, aunque esperamos poder acercar posiciones, ya que ahora mismo no hay consenso", ha explicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Motril, Juan Francisco Martín Molina.

Trabajadores y responsables municipales no consiguen, al menos por el momento, llegar a un acuerdo en el procedimiento, "es un conflicto originado única y exclusivamente por por la alcaldesa y un equipo de gobierno que se niega a dialogar con los trabajadores. Han deteriorado el servicio para buscar su privatización. Si los servidores públicos no saben gestionar lo público quizás deberían dimitir. Si no negocian se va a alargar el conflicto", ha asegurado secretario general de CCOO.

Por su parte, Antonio José Juárez, representante de CSIF, ha lamentado que toda la situación que están viviendo los trabajadores del servicio de limpieza, "no es ni económica ni de servicio, es una decisión política". "Intentan que seamos corresponsables con su decisión, que realicemos un pliego de condiciones donde seamos también los responsables de la subrogación del servicio, algo que no hemos decidido nosotros".

Juárez ha insistido en que los representantes sindicales no tenían conocimiento oficial de la decisión de privatizar el servicio de limpieza, "nos han soltado la noticia sin darnos ningún tipo de información, no conocemos la estructura de costes, ni los pliegos de condiciones con el que se van a redactar y sin embargo quieren que seamos corresponsables. Nuestra postura es clara, no estamos dispuestos, es una decisión suya, son los responsables y garantes de todos los derechos de los trabajadores, y el día de mañana si pasa algo con esos trabajadores, serán ellos los responsables y tendrán que dar las explicaciones de porqué están en la calle y porque han perdido todos sus derechos".

Los concentrados coinciden en que, de no llegar a un acuerdo, seguirán adelante con su decisión de iniciar una huelga indefinida que, según las fechas planteadas, coincidiría con la celebración de la Semana Santa motrileña después de que el responsable del área de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, haya indicado en rueda de prensa que se han vuelto a detectar nuevos errores formales en la solicitud de la convocatoria. "Dichos errores serán mañana comunicados ante el Sercla, donde estamos citados por la tarde. En la delegación de Empleo estamos citados a las doce de la mañana para el establecimiento de los servicios mínimos".

Desde los sindicatos han incidido en que lamentan que el equipo de gobierno continúe manteniendo que se trata de una decisión política, y por tanto que "no hay nada que negociar hasta que aceptemos su decisión de privatizarlo obligando a los trabajadores a ser subrogados por la empresa entrante. El Servicio de Limpieza esta en esta situación fruto de las decisiones políticas. Los representantes de las trabajadoras y trabajadores, no podemos aceptar de nuevo, que las decisiones políticas, las paguen los trabajadores con sus derechos".