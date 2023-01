Los trabajadores regresan a Torraspapel tras el primer ERTE y denuncian algunas medidas de la empresa

Los trabajadores de la planta motrileña de Torraspapel regresan poco a poco a la empresa tras la primera semana del expediente de suspensión de contratos de trabajo y sin tener claro el horizonte que les espera. La empresa anunció un total de 150 días de ERTE durante el 2023, motivado por temas de carácter productivo y organizativo ya que la situación a nivel nacional es complicada debido a los altos costes energéticos, así como la subida de los materiales y la merma en la demanda.

Desde el Comité de Empresa denuncian la poca transparencia que está manteniendo la empresa con este asunto delicado, ya que, entre otros aspectos, no saben como se van a repartir los días de parada en el calendario. La situación mantiene en vilo a multitud de personas que no saben como terminará todo, y señalan que no le salen las cuentas si el ritmo es de una semana de parada por mes. Además, han denunciado ante la Inspección de Trabajo la falta de calendario de los paros del ERTE, la sustitución de un trabajador y su cambio de funciones en la empresa o el incumplimiento de la empresa sobre que se avisará a los empleados con al menos un día de antelación a la aplicación del ERTE, entre otros motivos.

La medida no sólo afecta a los trabajadores de la fábrica de papel de la Costa de Granada, formado por unos 300 empleados, ya que la situación es similar en las plantas de producción de Zaragoza, Leitza (Navarra), Sant Joan Les Fonts (Girona) y Almazán (Soria), así como en varias plantas que tiene la compañía en el extranjero.

La situación no es ajena en el Congreso de los Diputados, ya que el grupo parlamentario de VOX ha instado al Gobierno central a que se pronuncie sobre el tema y anuncie las medidas que se van a adoptar respecto a la situación que atraviesa la empresa. De hecho, el diputado nacional de VOX por Granada, Onofre Miralles, ha anunciado que presentará nuevas iniciativas parlamentarias, tras conocerse la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo del Comité de Empresa, para instar al Gobierno a que aclare si se están cometiendo dichas irregularidades.

Lecta es uno de los principales productores y distribuidores de papeles especiales para etiquetas y embalajes, o impresión digital, entre otros productos, siendo uno de los principales distribuidores en el sur de Europa.