Charlotte Bankes se impone en la primera final en del Campeonato del Mundo de Snow en Sierra Nevada

Charlotte Bankes, la destacada 'rider' británica, ha continuado su éxito en Sierra Nevada al asegurar la victoria en la primera de las dos etapas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross de este fin de semana, agregando estos logros a sus dos triunfos anteriores en la estación granadina en 2023. Además, Bankes tiene un historial impresionante en las montañas granadinas, habiendo obtenido una medalla de plata en el mundial junior de 2012 y un segundo lugar en los Campeonatos del Mundo Absolutos Sierra Nevada 2017.

A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas que incluyeron interrupciones debido a la niebla, Bankes mantuvo su supremacía a lo largo de todas las rondas hasta la serie final. Al bajar del podio, compartió sus reflexiones: "Aunque las condiciones meteorológicas han sido difíciles, me las he arreglado bien para recuperarme entre manga y manga. Mañana hará mal tiempo, pero, como hoy, lucharemos hasta el final".

El podio femenino fue completado por la checa Eva Adamczykova en el segundo lugar, seguida por la líder de la Copa del Mundo, la francesa Chloe Trespeuch, quien continúa liderando la clasificación general del circuito mundial de SBX después de la primera de las dos etapas de la Copa del Mundo en Sierra Nevada.

En la categoría masculina, el rider español Lucas Eguibar se quedó justo fuera del podio después de haber dominado todas las series eliminatorias y terminar cuarto en la ronda final. Eguibar comentó sobre su actuación: "Estaba muy centrado y, aunque las condiciones meteorológicas no eran buenas, no me importaba ni el viento. Hemos tomado el segundo portillón en la final y tal vez nos hemos equivocado porque los que salían de ahí no lo hacían bien. Luego intenté ser agresivo abajo, pero al final me caí".

El joven alemán de 19 años, Leon Ulbrich, se llevó la victoria en la primera etapa de la Copa del Mundo, seguido por el líder de la Copa del Mundo, el canadiense Elliot Grondin, y el estadounidense Jake Vedder en el tercer lugar.

Este domingo se llevará a cabo la segunda etapa de la Copa del Mundo de SBX en Sierra Nevada.

La competición SBX de Sierra Nevada, patrocinada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y organizada por Cetursa Sierra Nevada en colaboración con las federaciones andaluza y española de deportes de invierno, es la séptima cita en el calendario de la Copa del Mundo de Snowboard Cross de esta temporada. Tras las etapas del 2 y 3 de marzo en Sierra Nevada, quedan tres pruebas más para decidir a los ganadores del globo de cristal en esta disciplina.