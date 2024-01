Grimau: “Hemos hecho que pareciera fácil un partido que no lo era”

El entrenador del Barça, Roger Grimau, dijo tras ganar al Covirán Granada en el Palacio por 61-94 que hicieron “que pareciera fácil un partido que no lo era” y que ganaron “desde la defensa”.

“Hemos hecho un partido completo, era especialmente importante empezar muy bien el partido y el tercer cuarto porque jugar aquí no es nada fácil”, comentó Grimau en sala de prensa.

“Hemos cogido ventaja y la hemos mantenido desde la defensa y las transiciones. Sabíamos que no era visita nada fácil y estamos contentos. Hemos hecho que pareciera fácil un partido que no lo era”, añadió.

“Sé lo difícil que es jugar en Granada, tiene muchos jugadores que si los dejas estar en el partido es muy difícil defenderlos. Lo hemos ganado desde la defensa. El Covirán tiene muchos puntos en sus manos y de diferentes maneras y era clave que no entraran sus mejores jugadores en el partido”, sentenció.

Grimau se mostró “muy feliz” porque todos sus jugadores sumaron “mucho”, agregando que “a veces jugadores con merecimientos no tienen tantos minutos” y en Granada “todos los que han jugado han estado a un nivel alto.

El técnico del Barça aprovechó su comparecencia para salir en defensa del compromiso de los suyos.

“Tengo claro desde el día uno, ganando o perdiendo, que nunca he dudado del compromiso de los jugadores. No sé lo que se puede decir fuera y aseguro cien por cien que no hay ningún jugador que no esté comprometido. El compromiso jamás le ha faltado a este equipo”, comentó.