David Iriarte, una rotación más

En apenas quince días, la vida a nivel deportivo de David Iriarte ha cambiado para bien. El ala-pívot mallorquín ha dado un golpe en la mesa y ya es uno más en la rotación de calidad Pablo Pin, para alegría de su técnico que cuenta con una nueva pieza que aporte tras un inicio de temporada con pocas oportunidades.

Iriarte, que lideró la victoria del Covirán en Palma de Mallorca, ha sido elegido en el quinteto ideal de la decimotercera jornada de la Liga LEB Oro. Sus 18 puntos con un 100% de efectividad en tiros libres y un 5/8 en tiros de campo, entre ellos cuatro de cinco en triples, ocho rebotes, tres asistencias, una recuperación y dos faltas recibidas le ha servido para formar parte del mejor cinco de la categoría gracias a sus 28 puntos de valoración.

Pero no siempre ha aportado tanto sobre todo porque durante lo que se lleva de campaña no ha contado con muchos minutos. De hecho, no pisó la pista de Castellón y en otros cuatro encuentros no llegó a los dos minutos de juego, destacando el duelo ante Valladolid en los que estuvo en pista tan sólo 20 segundos.

Su mejor partido hasta el choque en Mallorca lo hizo frente al filial del Barcelona

Pero el partido ante el Betis ha cambiado la dinámica del ala-pívot. Ante los de Curro Segura fue titular y jugó 15 minutos, anotando seis puntos y capturando siete rebotes. Unos números que provocaron que Pin, que siempre ha creído en él sobre todo por su comportamiento fuera de la cancha, le diera la oportunidad de exhibirse en su casa como así fue.

Hasta el choque en tierras baleares, su mejor partido lo realizó frente al Barcelona B, en los que anotó seis puntos logrando ocho de valoración. La misma cifra que frente al Oviedo. Ante el Prat tendrá la ocasión de volver a reivindicarse pero esta vez ante el público granadino.