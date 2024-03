Pablo Pin espera “un paso adelante actitudinal y físico” de Kwan Cheatham

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, espera “un paso adelante en lo actitudinal y en lo físico” del jugador estadounidense del equipo Kwan Cheatham tras haber bajado su rendimiento en las últimas semanas.

“Hemos estado hablando con él para pedirle un paso adelante en cuanto a implicación física y en cuanto a implicación actitudinal en el partido” del domingo ante el Joventut, reconoció este jueves en rueda de prensa Pablo Pin.

“Al principio porque jugaba muchos minutos y ahora porque juega menos, parece que nunca llueve a gusto de todos. Espero un paso adelante en cuanto a implicación actitudinal e implicación física”, añadió Pin sobre Cheatham.

En cuanto al brasileño Cristiano Felicio, baja en el pasado partido ante el Unicaja por una leve molestia en la espalda, indicó que se encuentra “bien, en la línea del equipo”.

“Viene, entrena con energía e ilusión y está preparado para aportar al equipo. El fin de semana es muchas veces lo que haces durante la semana”, apuntó Pin sobre Felicio.

Sobre Barton

El técnico del Covirán Granada también se refirió al escolta estadounidense Will Barton, último fichaje del equipo, con el que hace “una pequeña parte con él antes de cada entrenamiento” para que “poco a poco vaya viendo cosas”.

“Ya sabemos lo que hace con balón, pero aquí es muy importante también jugar sin balón. Tiene muy buena disposición y nos va a sumar”, dijo sobre un Barton que debutó ante el Unicaja.

“A Will le vino bien ese partido. Él me dijo cuando vino aquí que no había visto un partido fuera de la NBA en su vida, pero yo le avisé y le he puesto en alerta en cuanto a nivel, ritmo de juego y nivel de contacto”, explicó.

“Aquí hay gente que no ha ganado cien millones de dólares en su carrera, pero que se gana el pan con su trabajo diario y que tienen que pelear mucho para hacer carrera. Jugadores con solvencia y calidad grande”, sentenció.

Sobre el cambio de hora del próximo partido ante el Valencia Basket, aseveró que “no nos importa, nos da tiempo a prepararnos y no hay ningún problema”, agregando que “más problema es cambiar de instalación o cambiar de hora de entrenamiento”.