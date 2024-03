Ibon Navarro dice que el Covirán Granada “tiene de todo”

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha eludido pronunciarse sobre los cuartos de final de la Liga de Campeones (BCL) ante el Promitheas griego y se ha centrado sólo en el partido de este sábado ante el Covirán Granada, que "tiene de todo" y es "lo suficientemente difícil como para pensar en lo que va a pasar dentro de quince días".

"No hay respuesta y el Covirán Granada es con quien jugamos mañana", dijo este viernes en rueda de prensa Navarro, quien subrayó que no va a "hablar de Promitheas hasta que toque y de la 'final four' tampoco" y apuntó que su rival de mañana "es un equipo que ha cambiado mucho desde la primera vuelta".

Desglosó que el conjunto granadino ha sumado desde entonces a "Jonathan Rouselle, Felicio está a gran nivel y, además, a Jacob Wiley, Malik Dime, Valtonen y ahora Barton", por lo que ha "cambiado prácticamente el equipo entero y es una plantilla con un potencial ofensivo muy alto".

"Tienen de todo, poste bajo, tiro de tres puntos, un jugador como Kramer que está en un momento muy bueno de acierto, actividad e intensidad en el campo", destacó sobre el conjunto granadino, en una situación delicada rozando el descenso, aunque "han respirado un poco después de la victoria con Bilbao Basket".

Agregó que "ahora cuando juegas cualquier partido, contra el equipo que sea, la situación te afecta", por lo que apostó por "intentar ser duros y sólidos, controlar la mayor cantidad de puntos fuertes que tienen ellos, que son muchos, y estar en el partido en concentración a la misma altura que ellos, que a estas alturas es muy importante".

El entrenador del equipo malagueño señaló que en varias jornadas habrá resultados sorpresas: "falta un poco todavía, más cuando falten cinco o seis partidos, ya con la Euroliga y derbis, pueden pasar cosas, pero será más adelante, cuando acabe la Euroliga", concluyó.