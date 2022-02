Sólo Estudiantes puede arrebatarle el liderato de la LEB Oro al Covirán Granada

Ya hay pocas dudas de que el Covirán Granada va a por todo esta temporada. Tras diecinueve encuentros, son quince las victorias que han sumado. En las cuatro de derrotas que ha cosechado, exceptuando la salida a Melilla, en todas las restantes tuvo opciones de ganar pero no lo logró. Es un ejemplo de la capacidad competitiva de un conjunto que está dando una lección de cómo superar todos los inconvenientes que se le presentan semana tras semana.

Tan sólo tiene un duelo aplazado y los resultados de la jornada hacen que únicamente el Movistar Estudiantes pueda superarlo en la tabla clasificatoria. El resto, cuando se pongan al día, no le darán alcance y es que la dinámica en la que se encuentra el cuadro de Pablo Pin no puede más que invitar al optimismo.

Paliza

Y eso que la plantilla se metió una auténtica paliza de trece horas de autobús para llegar a La Coruña. Suele decir Pablo Pin que “es lo que hay” pero hacerlo y, encima, lograr vencer en una cancha muy complicada con jugadores de mucha calidad que aunque no están al nivel que se esperaba pueden ganar a cualquiera tiene mucho mérito. El cuerpo se acostumbra a todo pero a buen seguro que viajar hasta Almansa este próximo domingo será un paseo para los rojinegros.

Una vez más

Si algo está quedando claro en la actual temporada es que las tablas sirven para algo. Pin tiene a su cargo un grupo de jugadores con mucha experiencia. Saben, como bien dice, “de qué va esto”. Eso les hace no desesperarse ni perder los nervios cuando los rivales aprietan el marcador, remontan o ponen contra las cuerdas al Covirán. La realización televisiva del choque en Riazor demostró la pausa de tienen los jugadores más importantes cuando las cosas, en cierta forma, se torcieron. Son esos momentos en los que los jugadores de calidad tiran de galones, asumen la responsabilidad y se echan el equipo a sus espaldas. Lo hizo Pere Tomàs, Lluís Costa y Thomas Bropleh en la recta final con una canasta que sentenció el choque. Lo bueno de este equipo es que no hay dependencia de nadie. Y esa es una gran noticia de cara a la parte decisiva de la temporada.

La pena

Quizá el único lunar que sufrió el Covirán fue el no poder traerse para Granada el average particular. Los coruñeses vencieron de nueve puntos en el Palacio de Deportes. Una renta que estuvo cerca de superar. Ya no sólo porque se llegó a estar 20 puntos por delante en la segunda mitad, sino porque en los últimos minutos dos de los mejores jugadores desde la línea de tiros libres como Costa o Bropleh fallaron. Tal y como está la clasificación, ojalá que no se tengan que lamentar esos lanzamientos errados. Los de Sergio García se encuentran ya a seis victorias aunque cuentan con dos encuentros menos. Una ventaja más que suficiente aunque aún queda mucho.