El camino se hace ganando

Siete jornadas ya se han disputado y el Covirán Granada está mejor que quiere. Y podría estar mejor, pero tampoco hay que pasarse en esto de escribir la carta a los Reyes Magos. Cuatro victorias, dos de ellas lejos del Palacio de Deportes. El objetivo, aún lejano, está más cerca que hace una semana. Es de lo que se trata, de dar pasos y éstos se dan uno a uno. El equipo que dirige Pablo Pin dio otro el pasado viernes en Castellón con un triunfo ante un rival de los considerados de la propia liga, con lo que, ya se sabe, más que un paso el que se ha dado ha sido más bien un paso y medio.

Había ganas

La derrota una semana antes en el Palacio ante el Oviedo CB había dolido por cómo se produjo. Escoció mucho. Tanto que el propio preparador granadino reconocía antes de viajar a Castellón que en el equipo se agradecía eso de jugar el viernes, tan sólo cinco días después. Y los jugadores demostraron que querían pasar la página y hacerlo de la mejor manera posible. Ni el largo viaje hasta la comarca de La Plana impidió que el Covirán realizara un buen encuentro y lo saldara con un triunfo. Ahora, con la tranquilidad del deber hecho, en esta ocasión hay ocho días para preparar el siguiente compromiso, que será el sábado en el Palacio frente al Lleida a la hora más habitual, las 18:30.

Carlos de Cobos

El base se ha mostrado en este inicio de temporada que es una pieza clave en el equipo granadino. En Castellón volvió por sus fueros tras dos partidos en los que apenas tuvo participación debido a unas molestias en un tobillo. De Cobos, no sólo es el director de la orquesta nazarí, sino que además es una fuente de puntos. Es el segundo máximo anotador del equipo y, quizá, no debería serlo, porque para estas lides los aleros deberían dejarse notar, algo que no hasta el momento no hacen de forma 'sonora'. Tal es así que los jugadores que más puntos han firmado son el propio base y Guille Rubio, un pívot. Pero hace falta algo más.

Bienvenido

Hace ya varias semanas que Pin reclamaba que el equipo necesita de la aportación de más jugadores. A algunos les está costando subir a la palestra. Uno que ha dado un paso al frente de forma clara es Álex Bortolussi. El ala-pívot argentino empezó a decir eso de “ya estoy aquí” en la derrota en la cancha del Barça Lassa y fue quizá el máximo ‘culpable’ de la reacción no culminada con un triunfo del Covirán ante el Oviedo. Al jugador le faltaba jugar bien y que el equipo ganara, algo que por fin ocurrió el pasado viernes. Todo apunta a que ‘Borto’ se ha subido a un carro que aún no está lleno y que debería estar más completo. De momento, las victorias mandan.