Dejan Todorovic es duda para el partido del Covirán Granada ante el Río Breogán

El alero serbio del Covirán Granada, Dejan Todorovic, es duda para el partido que su equipo jugará el domingo en el Palacio de los Deportes de Granada ante el Río Breogán, correspondiente a una nueva jornada de la Liga Endesa, por unas molestias musculares que le impidieron entrenar este viernes.

El equipo dirigido por Pablo Pin, que hasta el mismo domingo no podrá pisar el Palacio al celebrarse allí el sábado un concierto, se ejercitó hoy en el Pabellón Municipal de Albolote (Granada) en una sesión que se perdió Todorovic.

Pin confirmó que el alero serbio arrastra molestias musculares en un gemelo y que hasta el día del partido ante el Río Breogán no sabrá si puede o no contar con él.

El base Christian Díaz y el alero estadounidense Thomas Bropleh también sufre molestias en el cuádriceps y un tobillo, respectivamente, aunque ambos sí se ejercitaron este viernes con normalidad.

Pin explicó ante los medios que tienen que “tener cuidado a nivel físico” con “tanto cambio” de pista para entrenar porque están apareciendo en los suyos “sobrecargas y dolores”.

“Es como si un equipo de Primera un día entrena en albero, otro día en césped artificial y otro día en natural. Hay que tener cuidado para no tener lesiones gordas”, añadió el técnico de un Covirán Granada que en las tres últimas semanas se ha ejercitado en cinco pistas diferentes.

El técnico explicó que sólo puede “aceptar la situación, seguir trabajando y entrenar lo mejor” que pueda, aunque reconoció que “no es la mejor situación” para un equipo de la Liga Endesa.

Pin reconoció que a los jugadores “les le llama la atención no tener una instalación donde estar todos los días, que no se vele por la máxima calidad de un equipo que represente a la ciudad”

“Estos jugadores tienen mucha calidad personal y no se quejan. Son súper profesionales y vienen a hacer su trabajo, pero no vienen y te dicen yo no entreno, y eso es una suerte porque yo he visto aquí a jugadores no entrenar con el frío”, finalizó el técnico del Covirán Granada.

Agradecidos con Albolote

“Unicaja nos dejó la instalación y ahora tenemos la ayuda del Ayuntamiento de Albolote con esta pista, que está estupenda. Estamos bastante bien aquí y el equipo a nivel mental lo acepta bien”, dijo el técnico este mismo viernes sobre la pista de Albolote.

“Este suelo está bien y está muy bien cuidado y recuperado, pero tiene mucho tiempo. Dentro de lo que tenemos es el mejor sitio, estamos muy bien aquí y los están jugadores contentos con la instalación. Este pabellón no resbala y aquí no hay goteras, es bastante mejor que el Veleta”, añadió.

Pin recordó que el miércoles de la podrán entrenar en el Palacio por la retransmisión allí en pantalla gigante del España-Costa Rica del Mundo, lo que calificó como “un poco extraño” y destacó que el alcalde Paco Cuenca “se ha mostrado para ayudarnos en todo lo posible”, pero dejando claro que “a nivel de planificación no se han hecho las cosas bien”.