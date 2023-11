Juan Antonio Milla lamenta la derrota del Recreativo a pesar del "buen inicio del encuentro"

El Recreativo Granada perdió en casa ante el líder de grupo, el CD Castellón, con un partido donde los visitantes se pusieron tres goles por delante en la primera media hora de encuentro.

Juan Antonio Milla se mostró contrariado por el buen inicio de su equipo, que tuvo las dos primeras ocasiones del encuentro: "Si no aprovechas las ocasiones ante un equipo como el Castellón te arrepientes luego. No son el líder de la categoría y el máximo goleador por casualidad. Ha sido una pena no poder adelantarnos antes, hubiera sido otro partido", afirmaba el técnico.

Comentó que los fallos del equipo pasan por las áreas, por que tuvieron algún chance de anotar pero no lo consiguieron mientras que el rival fue "letal". En la segunda parte intentaron apretar, pero solo les dio para "mantener el encuentro".

Al respecto de la suplencia de Clavijo y Pablo Sáenz, comentó que "tanto defensa como ataque van rotando, ha sido una simple decisión técnica buscando lo mejor para el equipo y que los jugadores se ganen su sitio en el once durante la semana", explicaba Milla.

También comentó el estado del portero Adri López, protagonista (aunque no responsable) de la polémica alineación indebida del partido en Copa. Del meta dijo que "siempre está dispuesto a trabajar y a competir. No se le caen los anillos por estar con el filial aunque tenga dinámica del primer equipo, en eso es el primero que aporta". Quiso agradecerle su integración cada vez que tiene que jugar con el Recreativo y poner en valor su calidad humana.