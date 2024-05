Penúltima jornada con doble derbi granadino en Tercera Federación

A falta de dos jornadas para la clausura de la temporada, siendo esta próxima la penúltima, es cierto que los equipos granadinos por la parte alta (Motril, Huétor Vega y Arenas de Armilla) no se juegan demasiado, mientras que la zona de permanencia sigue al rojo vivo con dos equipos implicados, en una penúltima jornada con doble derbi y que se jugará de manera unificada en horario de mañana habitual.

A las 12:00 horas comenzará en el Miguel Moranto el primero de ellos, que enfrenta al CD Huétor Tájar contra el Arenas de Armilla. Los locales vienen de ganar 0-3 fuera de casa y a día de hoy ocupan el puesto de posible descenso por arrastre, ya que son decimocuartos con 34 puntos.

Tienen cierta tranquilidad porque sacan cuatro puntos al otro puesto de posible arrastre, y cinco al primero en descenso que desgraciadamente es la UD Maracena, pero deben de puntuar por que si no la cosa se les puede complicar y mucho de cara al último encuentro, y no querrán jugárselo todo a la última bala y encima fuera de casa. Por su lado los armilleros cayeron derrotados pero una victoria y que el Huétor Vega no haga lo mismo los metería en puestos de Copa Andalucía: ahora mismo son octavos con 44 puntos y los hueteños están con uno más.

A la misma hora comenzará en el Municipal de Las Viñas el enfrentamiento entre CD Huétor Vega y UD Rincón, cuadro también ya descendido. Los de Thierry han encadenado varias derrotas seguidas que los dejaron sin opciones de playoff, aunque querrán al menos entrar en puestos de Copa Andalucía tras una temporada cuyo inicio fue espectacular, pero que se ha ido desinflando. Para ello no se les pueden escapar los tres puntos, senda a la que volvieron la jornada pasada tras ganarle por la mínima al Maracena en el encuentro que dejó a sus vecinos sumidos en el descenso. Ahora mismo, el Huétor Vega es séptimo con 45 puntos.

La UD Maracena es la última en jugar y lo hará en un derbi granadino en casa del CF Motril. El equipo azulillo, que solo ha sumado un punto en las tres últimas citas, está obligado a ganar este domingo a las 12 horas en el municipal ‘Escribano Castilla’ para tener algunas opciones de permanencia. La permanencia está a solo un punto, pero los descensos de Vélez y El Palo de Segunda RFEF arrastrarán a dos equipos más. Solo el ascenso en el playoff de un equipo del grupo IX permitiría que el quinto por la cola –ahora mismo es el CD Huétor Tájar– se quedara en la categoría. El CF Motril, ya sin opciones de luchar por el ascenso, quiere lograr plaza para jugar la próxima edición de la Copa Andalucía.