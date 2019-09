Nada que ver con la oscarizada película de Garci, pero desde que comenzó el Covirán su periplo en la LEB Oro la va eso de volver a empezar... bien.

Si hace un año el primero que se topó con el potencial del conjunto nazarí fue el Ourense, equipo que a la postre jugó la Final Four, esta temporada el que se ha dado de bruces con el equipo Pablo Pin en la primera jornada de la temporada ha sido el Delteco GBC, conjunto que salvo sorpresa mayúscula estará en la próxima edición de la Final Four. En ambas ocasiones los rojinegros no era favoritos, pero...

Solidez

Ganar a los de Marcelo Nicola y hacerlo de la manera que se hizo es una buena manera de empezar la temporada. Fiel a su estilo, los de Pin apenas dejaron respirar al ataque guipuzcoano. Como dijo el técnico pocos días antes del inicio de la temporada, la defensa y el rebote son señas de identidad.

También hizo hincapié en un dato a tener en cuenta: el Covirán ganó la pasada temporada todos los partidos menos en los que capturó más rebotes que su rival. Esta premisa se cumplió frente a los vascos a pesar de que la plantilla de Nicola acumula más centímetros y, quizá, más peso que los jugadores granadinos.

En positivo

Esto no ha hecho nada más que comenzar. El Covirán y los aficionados al baloncesto tienen por delante una temporada que promete emociones.

Los expertos predicen una temporada con más igualdad que el año pasado, así que es de esperar que en el futuro el Palacio presente mejor aspecto en sus gradas al que hubo ante el GBC. Una pena, porque el partido fue de lo mejorcito.

Todos a una

Los doce jugadores de la plantilla nazarí tuvieron minutos y todos ellos aportaron en la victoria. Evidentemente, unos más que otros, pero la imagen de equipo que se dio es un pilar fundamental para afrontar los próximos meses. A pesar de las adversidades, ninguno se bajó del carro. Todo lo contrario. Yahora, a pensar en Huesca.