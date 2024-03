Markus Howard destroza al Covirán Granada

Un torbellino llamado Markus Howard desarmó la defensa del Covirán Granada, que no pudo vencer un su desplazamiento a Vitoria para medirse al Baskonia, ante el que cayó por 104-88. La estrella baskonista anotó él solo nada menos que diez triples de catorce intentos. Los rojinegros no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento pero se vieron superados por el mayor talento en ataque de su rival y en especial del escolta americano.

Había mucho temor al nivel ofensivo del conjunto de Dusko Ivanovic y la verdad es que ese temor se hizo realidad. Los rojinegros compitieron a todo un equipo de Euroliga que cuenta con una gran plantilla y numerosos recursos y registros anotadores. Buena prueba de ello fue el acierto desde más allá de 6,75, que fue determinante.

Minuto y medio por delante

Los de Pablo Pin se pusieron por delante en el marcador nada más iniciarse el choque y posteriormente con 3-5 y 5-7. Pero cuando Markus Howard comenzó a calentar la muñeca, los vitorianos tomaron la riendas del choque y ya no las dejaron. Dos triples de la estrella baskonista le dio las primeras rentas a su equipo pero los rojinegros no se rindieron y con una labor coral se mantuvieron vivos. Hasta siete jugadores anotaron en el primer periodo. Pero no fue suficiente ante el acierto desde el perímetro de los locales. El técnico granadino movió mucho el banquillo en busca de mantener el nivel físico sobre la cancha y lo cierto es que la jugada le salió bien.

El intercambio de triples entre Howard, Rousselle y Marinkovic terminó por beneficiar a los vascos, que llegaron a alcanzar siete puntos de ventaja antes del primer receso. Finalmente fueron seis (27-21) fruto de tres tiros libres de Howard en la última acción. Buenos porcentajes en los lanzamientos de dos del Covirán (60%) y no tanto de tres (22%) pero es que su rival anotó seis de siete, lo que minimizó el dominio de los granadinos en el rebote.

Sin bajar los brazos

El segundo cuarto arrancó con un duelo entre Chima Moneke y Jacob Wiley. El nigeriano puso a su equipo nueve arriba pero la entrada de Elias Valtonen le dio otro aire a su equipo en ataque. Los dos últimos fichajes antes de la llegada de Will Barton, que se quedó en Granada, permitieron seguir en el partido. Kramer, que es otro desde que juega de ‘2’, acercó al Covirán a seis antes de que Pin pidiera tiempo muerto. Pero Howard siguió a lo suyo y el 9 de 10 en triples era una losa demasiada pesada como para poder recortar la desventaja.

Los rojinegros aguantaron los dos primeros cuartos a los de Ivanovic

El escolta del conjunto vitoriano se fue al descanso con 17 puntos pero gracias al trabajo en el rebote ofensivo, el Covirán Granada no bajó los brazos. Las doce capturas en ataque permitieron segundas opciones. Y eso que Moneke no quiso ser menos que su compañero y se echó al Baskonia a la espalda para lograr la máxima ventaja hasta el momento, diez puntos, que finalmente se quedaron en ocho gracias a Valtonen, que revolucionó a su equipo saliendo desde el banquillo. El finés está rindiendo a buen nivel siendo, tras Kramer, el máximo anotador de los rojinegros. Finalmente se fueron al descanso con más de 50 puntos encajados, en concreto 52, por 44 anotados. Estaba clara cual era la parcela a mejorar para tener opciones de vencer el choque.

La estrella

En la reanudación, Felicio, un matazo de Wiley y un triple de Kramer puso a cuarto a los granadinos. Se salió bien de vestuarios pero Howard tenía uno de esos días en los que se muestra imparable. El intercambio de triples regresó con Díez y su ‘amigo’ Costa además de Costello y, como no, Howard. Eran ya catorce triples en 24 minutos, lo que obligó a Pin a pedir tiempo muerto. Baskonia estaba machacando a su equipo desde más allá de 6,75, alcanzando la renta de trece (67-54). Ni Kramer, ni Costa ni Valtonen ni Tomàs podía parar al talentoso escolta norteamericano.

Pese a que Pablo Pin pidió en la previa no obsesionarse con él, lo cierto es que desesperó a sus jugadores con sus recursos ofensivos. Poco a poco, los de Ivanovic se fueron distanciando en el electrónico llegado a estar 16 arriba. Sin embargo, un parcial de 0-6 volvió a meter a los rojinegros en el choque pero Dani Díez, sin hacer ruido, volvió a dar tranquilidad a los locales respondiendo con un 7-0.

Maquillaje

Con Kwan Cheatham desaparecido en ataque y al que parece que le está pasando factura ser el jugador que más minutos ha tenido a lo largo del curso, Pin buscó con la entrada de Germán Martínez, Pere Tomàs y Malik Dime aumentar la intensidad defensiva que era la única vía que tenía para no bajar los brazos definitivamente. Al término del tercer cuarto, los vascos alcanzaron su mayor diferencia, 17 puntos dejando así encarrilada la cita (77-60).

En los últimos diez minutos Dusko Ivanovic dio minutos a menos habituales pero el Covirán volvió a salir del periodo de descanso con un parcial de 0-5. Hasta que volvió a aparecer Howard con su octavo triple (llegó a diez) los mismos que anotó ante el Barcelona pero con diez intentos menos. Todo un espectáculo ante el que poco pudieron hacer los granadinos que en los últimos cinco minutos, no pudieron más que reconocer la superioridad de su rival y maquillar el resultado. Una derrota de la que aprender pero Howard es mucho Howard.