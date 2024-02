El nadador granadino Carlos Garach estará en los Juegos Olímpicos al lograr la mínima en los 800 libres

El nadador granadino Carlos Garach (2004) consiguió la mínima olímpica en los 800 libre durante la matinal de series del Mundial de Doha. El integrante del Club Natación Churriana, que fue decimoquinto y no pudo meterse en la final, firmó marca personal (7:50.56), lo cual le supone mínima olímpica. Es la cuarta de un español para París, porque Hugo González ya se había asegurado en el pasado Mundial las de 200 espalda y 200 estilos.

"Estoy muy contento, han sido muchos meses, muchos años preparando esto y que por fin pueda decir que estoy clasificado para los Juegos, es que la verdad es que siento mucha emoción, me ha costado mucho", aseguró el granadino.

Comentó que había sido una carrera muy dura, en la que firmó marca personal. "Así que chapeau. Se me queda el mal sabor de boca porque he intentado meterme en la final del 800, sé que era difícil, pero tenía posibilidades. Bueno ahora a descansar y hacerlo lo mejor posible en el 1.500 e intentar hacer mínima para los Juegos y porqué no meterme en la final", afirmó.

El joven nadador marchó entre los tres primeros de su serie, por debajo de 30 segundos en todos los parciales salvo un tramo, entre los 300 y los 400 metros, en que se descolgó levemente. Una vez se escapó el estadounidense David Johnston, Garach nadó junto al chino Liwei Fei hasta superarlo cuando quedaban 100 metros. Acabó segundo en su serie con una marca de 7:50.56, muy por debajo de la mínima olímpica, situada en 7:51.65.