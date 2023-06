Purullena meterá una marcha más al Circuito Diputación de Granada de Media Maratón

Los parajes del Geoparque de Granada en la localidad de Purullena acogerán el domingo 4 de junio a partir de las 9:00 horas la ‘BTT Valle de Alhama’, que organiza el CD Cara Oculta de Sierra Nevada. Se trata de la quinta prueba del Circuito Provincial Diputación de Granada Media Maratón 2023, competición provincial de BTT que anteriormente ha celebrado carreras en Lanjarón, Fornes, Zafarraya y Alhendín.

Esta es la quinta de las catorce citas con la que cuenta esta competición BTT que está organizada por la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada con la colaboración de la Federación Andaluza de Ciclismo y gracias a la labor organizadora de los ayuntamientos de la provincia y sus clubes ciclistas. Tras la de Purullena restarán aún las citas de Dúrcal, Campotéjar, Loja, Lanteira, Montillana, Benalúa, Alhama de Granada, Caniles y Cádiar.

Subida al Mirador del Fin del Mundo

El Teatro Municipal será el lugar elegido por la organización para albergar la salida y la llegada de una prueba que cuenta con un recorrido de 44 kilómetros y alrededor de 1000 metros de desnivel positivo acumulado en los que prácticamente siempre se circulará por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar, con una cota máxima de la jornada situada a casi 1.200. Se pasará por puntos como Cortes, la subida hasta Polícar, Cerro Blanco, Beas de Guadix y regreso a Purullena en una zona donde los bikers afrontarán un terreno más favorable en ligero descenso hasta la meta. Antes, al salir de Beas, no faltará la esperada y exigente subida al Mirador del Fin del Mundo, plato fuerte de la jornada temido y amado a la vez por los corredores y lugar de una espectacularidad que trasciende lo meramente deportivo, siendo un enclave de referencia de toda la zona.

Al término de esta media maratón el club encargado de la organización entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva (cadete, júnior, sub 23, élite y máster 30, 40, 50 y 60) tanto masculinas como femeninas. Además podrán participar ciclistas con licencia no competitiva de cicloturista, quienes no optarán a premios ni clasificaciones.

La siguiente prueba será el ‘Desafío Vale’ que está previsto que se dispute el sábado 17 de junio en el municipio de Dúrcal.