Así fue la actuación de los jugadores del Covirán Granada frente al Lenovo Tenerife

Pin no pudo contar con Pere Tomàs y usó una rotación de once jugadores de la que se quedó fuera Ramón Vilà que, una vez más, no jugó. El mejor fue, sin duda, Mamadou Niang que no falló ni un lanzamiento. Pero Luke Maye fue un lastre para el juego de los rojinegros. Así jugaron los pupilos de Pin:

Lluís Costa

El base catalán le dio un aire distinto a su equipo cuando estuvo en pista sobre todo en ataque y en el arranque del segundo cuarto gracias a su agresividad defensiva. Terminó con 12 puntos, dos asistencias y un rebote pero tres pérdidas.

Christian Díaz

Se le nota falta de confianza al base canario al que incluso Pin le pidió en un acción en la primera mitad que tirara. Se echan en falta ese descaro y esa chispa en esta recta final de la temporada.

Alex Renfroe

Pese a anotar doce puntos, es evidente que está llegando muy justo a la recta final de la temporada. No es el base rápido de la primera parte de la temporada y tuvo un mas-menos de -12. Y eso que dio seis asistencias.

Thomas Bropleh

Más tímido que de costumbre ante el aro rival, se quedó en tan sólo cinco puntos y un solo triple anotado. Falló cuando más lo necesitaba su equipo.

Michael Caicedo

Dos mates y una penetración fueron sus canasta para un jugador que trabajó muy bien en defensa como viene siendo la tónica en las últimas jornadas.

Mike Moore

En los más de siete minutos que estuvo en pista no anotó, fallando el único triple que lanzó y perdiendo un balón. Queda claro que reforzar ha reforzado poco.

Jacobo Díaz

Al contrario de Moore, su constancia le ha permitido gozar de más minutos. Puso intensidad y ayudó en el rebote con cinco capturas pese a que falló los tres triples que lanzó.

Luke Maye

Mal partido del ala-pívot norteamericano que quiso hacer la guerra por su cuenta. Se le ve excesivamente acelerado, demasiado individualista en ocasiones y eso lo paga su equipo. Su 0 de 5 en triples o el 3 de 9 en tiros de dos lo dicen todo. Y su -5 de valoración también.

David Iriarte

Siempre dispuesto a ayudar, el capitán rojinegro estuvo cinco minutos en cancha en las que ofreció dureza y bloqueos. Es su rol.

Youssou Ndoye

Acusó las dos faltas cometidas nada más entrar. Le costó mucho superar a las torres canarias formadas por Fran Guerra y Gio Shermadini y aún así anotó siete puntos y capturó tres rebotes. Su equipo lo necesita.

Mamadou Niang

Una vez más, fue el mejor del Covirán. Anotó todo lo que lanzó tanto de dos (8 de 8) como en tiros libres (2 de 2). A ello sumó ocho rebotes y dos tapones y eso que enfrente tuvo a jugadores de gran nivel y muy grandes. Pero la temporada del senegalés es excepcional. Fue el más valorado con 29 puntos.