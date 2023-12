Txus Vidorreta: "El Covirán Granada es un equipo que juega con mucho ritmo"

Txus Vidorreta, técnico del Lenovo Tenerife, espera que su equipo mantenga ante el Covirán Granada en el Palacio de Deportes “la misma línea de fuera de casa, donde hemos demostrado bastante solidez”. Y es que el veterano técnico lo argumenta señalando que “hay que tener en cuenta que estamos experimentados en jugar a domicilio porque este será nuestro quinto partido de los últimos seis como visitantes”.

Sin embargo, le tiene respeto, y mucho, al conjunto de Pablo Pin, al que define como “un equipo que está en muy buena línea y que ha conseguido victorias importantes en las últimas semanas. De hecho, están saliendo de los últimos puestos de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa”. Vidorreta lo basa en que “tiene mucha moral” y a la incorporación de Jonathan Rousselle, que “les da mucho ritmo y energía tanto en defensa como en ataque”.

El Covirán

Pero no se quedó ahí, y alabó la “gran temporada” que están haciendo tanto Lluís Costa, que no podrá jugar por lesión, como Joe Thomasson. “Pero no sólo ellos” dijo, también “David Kramer, Pere Tomàs y, por supuesto, Kwan Cheatham que es un uno de los mejores tiradores de la liga. Además, sus dos ‘cincos’, Cristiano Felicio y Evaldas Kairys, lo convierten en un equipo completo que juega con mucho ritmo ofensivo y defensivo”.

El cuadro canario tan sólo acudirá al Palacio de Deportes con la única baja de Fran Guerra: “Sigue con la evolución prevista y la idea es que la semana que viene se incorpore al grupo” adelantó, para concluir manifestando que “el resto de jugadores están, bien con buena dinámica, con la ilusión de hacer un buen partido en Granada y ser competitivos como siempre”.