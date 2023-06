David Valero no saldrá desde la primera línea en la prueba de la Copa del Mundo de Austria

El granadino David Valero, líder mundial del ránking de bicicleta de montaña, terminó en el puesto 21 la prueba corta (o sprint) de la Copa del Mundo de Leogang (Austria), con lo que no saldrá este domingo en primera línea. Valero no es un especialista en este tipo de carreras y, de hecho, la mayoría de los primeros clasificados en la general de la Copa del Mundo y en el ránking mundial no terminaron entre los primeros clasificados.

El mejor fue el francés Jordan Sarrou, del BMC, con un tiempo de 21 minutos y 8 segundos en dar siete vueltas al circuito corto. El galo aventajó en dos segundos al alemán Luca Schwarzbauer (Canyon), que logró colocarse líder a dos vueltas pero no pudo aguantar. El letón Martis Blums fue tercero a 3 segundos; el belga Jens Schuermans cuarto a solo 5 segundos y el sudafricano Alan Hatherly quinto a 7 segundos del vencedor.

De menos a más

El líder de la Copa del Mundo, el suizo Nino Schurter, terminó en el puesto 17, a 28 segundos, con lo que tampoco saldrá en primera línea el domingo. Valero tardó 34 segundos más que el vencedor, lo que le sirvió para ocupar el puesto 21. El bastetano fue de menos a más y tras un mal inicio, marcó mejores tiempos desde mitad de la prueba, con una última vuelta de 3 minutos y 3 segundos, el noveno mejor tiempo. Justo por delante de él terminó su compañero de equipo en el BH Coloma Team, Jofre Cullell, que fue vigésimo a 32 segundos.

Circuito propicio

David Valero llega a la tercera prueba de la Copa del Mundo una semana más como número uno mundial, con lo que acumula más de ocho meses en ese puesto. La prueba de este domingo en la región de Salzburgo es, a priori, propicia para Valero, ya que se disputa en un circuito más duro que otros, que permite buenos resultados a corredores que son capaces de mantener un ritmo alto desde el principio como el granadino, menos explosivo que otros de sus rivales.