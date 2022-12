Christian Díaz, jugador del Covirán Granada: "Hay que jugar como lo hemos hecho hasta ahora"

En la previa del interesante cara de este domingo que medirá al Covirán Granada y al Real Betis Baloncesto, Christian Díaz, jugador del conjunto rojinegro, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para repasar la actualidad del equipo junto a Pablo Pin.

El grancanario aseguró que todos "sabemos la importancia de este partido. Para nosotros es un rival directo, pero tenemos que tener claro que ganando consigues el objetivo, ni perdiendo tampoco".

Díaz ha querido hacer un llamamiento a la afición. El domingo es un partido más, "importante y muy vistoso para la afición y espero que el Palacio esté a rebosar a pesar del horario".

El base confirmó a los medios que ya está recuperado de sus problemas físicos. "Antes de la semana de Barcelona estuve tres días fuera, pero ahora todo está perfecto, sin molestias", aseguró.

En línea con el discurso de Pablo Pin, el canario ha querido quitar hierro al partido pasando la presión a su rival. "Vienen aquí con el agua al cuello, llevan una victoria y son colistas. El factor mental es muy importante en estos partidos, hay que jugar como hemos hecho hasta ahora”.

Cristian Díaz afirmó a la prensa estar "disfrutando más que nunca del día a día. Se me hizo raro al principio el cambio de jugar de uno a jugar de dos, tuve que cambiar el chip. Estoy encantado con las oportunidades y la confianza que me da Pablo. Que me ponga a defender a la gente importante del otro equipo para mi es un orgullo", sentenció.