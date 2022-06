Pablo Pin: "Me gustaría para el Covirán Granada mantener la polivalencia y mejorar el físico"

La maquinaria en el Covirán Granada está empezando a funcionar de cara al estreno en la ACB. A la espera de confirmar la inscripción en la competición y cumplir todos los requisitos, avales y demás, Pablo Pin considera que aún es pronto para comenzar a planificar la temporada pues no está confirmado al 100% que saldrá a competición aunque no parece que haya problemas en ese sentido ni tampoco hay un presupuesto cerrado. El técnico granadino esboza lo que será la plantilla rojinegra del curso 2022-2023 en la máxima categoría del baloncesto nacional.

Tienen jugadores en cuyos contratos se reflejaba que renovarían si se ascendía. ¿Tiene claro cuántos se quedarán?

A nosotros nos gusta dar continuidad. Sí es cierto que en los contratos de algunos jugadores había cláusulas para seguir en caso de ascenso. Pero aún no tenemos claro quién va a seguir porque es cierto que no tenemos decidido qué va a pasar con algunos. Tenemos que ver qué presupuesto vamos a tener pero la idea es mantener, como mínimo, el 50% de la plantilla de este año.

¿Es consciente que el nivel de exigencia se subirá en ACB?

Normalmente, hemos manejado bien las primeras temporadas en las categorías que hemos ido conquistando. El mensaje de humildad del club es real y no lo hacemos por ‘vender una moto’. Tenemos que ser humildes porque vamos a ser uno de los presupuestos más bajos de la competición. En Granada siempre hay gente que cuando hay derrotas aprovecha para dar caña pero creo que el aficionado en general que tiene conocimiento del baloncesto, está preparado para disfrutar dentro de las posibilidades que tenemos. Nos tenemos que tomar la próxima temporada con el objetivo de competir al 100% e ir a tope pero siendo conscientes que no vamos a ganar el 80% de los partidos como hasta ahora.

¿Qué es lo primero que le ha pedido al presidente Óscar Fernández-Arenas?

Muchas cosas. He escuchado mucho decir que hay que profesionalizar el club. El club ya es profesional, el cuerpo técnico también pero es cierto que tenemos que seguir aumentando la estructura. Hemos crecido porque entre unos cuantos hemos hecho muchas cosas pero, poco a poco, tenemos que ir mejorando en especialización. Ahora mismo es pronto porque la directiva está con la inscripción en la ACB, el presupuesto, los avales…

¿Va a seguir siendo director deportivo como hasta ahora o considera que doblar cargo a estos niveles es más complicado?

No es fácil. Es una de las cosas que estamos estudiando. Tanto el presidente como el resto de integrantes de club me han transmitido que les gustaría que siguiera compaginando ambos cargos porque hasta ahora nos ha ido bien. Pero hay que entender que pasamos de un mercado más acotado como es el de las ligas LEB a uno que es mundial, donde todo es más amplio y eso exige una cantidad de horas que a lo mejor es complicado que se pueda llevar a cabo.

¿Tiene previsto ampliar su cuerpo técnico?

La idea es contar, al menos, con una persona más para que cada uno esté especializado en su parcela y no tener que abarcar varias cosas a la vez.

¿Qué Covirán Granada quiere en ACB?

Cuando tengamos definido el presupuesto habrá que decidir qué tipo de plantilla queremos, si más corta o con la posibilidad de contar con una rotación mayor. En ACB hay que tener más cuidado con esta segunda opción por el nivel físico de los equipos. Este año hemos llegado a jugar con Ellisor de base y Jacobo Díaz de pívot y eso en la máxima categoría no es posible. Lo que sí creo que es fundamental es mejorar el nivel físico del equipo. Ahí es donde radica la diferencia principal. Hay muchos jugadores en LEB Oro que tienen la calidad para jugar en ACB pero les falta el físico. Sí me gustaría intentar mantener esa polivalencia que hemos tenido, contando con uno o dos bases y pívots definidos y a partir de ahí jugadores que puedan alternar posiciones, primero por posibles lesiones y segundo porque nuestra forma de jugar exige eso.

¿Cree que tendrá la plantilla completa cuando comiencen a entrenar?

Al día siguiente del partido contra el CB Almansa y pese a que aún nos quedaba una jornada más por jugar, ya me habían enviados los agentes listas con numerosos jugadores para poder fichar. Sin tener presupuesto aún y sin tener la confirmación de la inscripción, es una tontería comenzar a hacer gestiones. Pero mi idea es intentar tener el equipo al completo para empezar a entrenar en pretemporada. Lo que sí hemos aprendido en estos años es que en la única campaña en la que no hicimos una buena fase de preparación fuimos irregulares, por lo que la pretemporada es fundamental y si tenemos a todos los jugadores desde el primer día, mejor. El año pasado James Ellisor llegó muy tarde pero ahora han cambiado las circunstancias por lo que creo que es básico que estemos todos desde el inicio.

Llegan momentos de tomar decisiones y de no renovar a gente a la que se le tiene aprecio. ¿Cómo lleva esa faceta?

Normalmente duele porque al final haces buena relación con los jugadores. Son muchas horas con ellos en entrenamientos, viajes en autobús y con gente con la que llevas mucho tiempo. Pero esto es así y algún día pasará que el presidente me lo tendrá que decir a mí y hay que tomárselo como lo que es, el proceso natural de crecimiento de un equipo. Por ejemplo, en estos años le he tenido que decir a amigos míos que no podían seguir y esa es la peor parte de mi trabajo.

¿Ve a Germán Martínez capacitado para jugar en ACB?

Tiene cosas que sí podría dar desde ya. Es duro, entrena muy bien y aunque físicamente no destacaría sí podría dar el nivel. Pero hay que valorar si es lo mejor para él ahora mismo. Eso no quiere decir que esté diciendo que no vaya a jugar en ACB. Es un jugador joven que quizá, en su crecimiento, necesitaría otra cosa y nosotros como club tenemos que pensar eso con él. En cualquier caso, creo que puede ser el próximo granadino que juegue en ACB.