Esther González se queda fuera de la última convocatoria de la Selección española

La granadina Esther González es la principal ausencia de la lista que la seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, ha facilitado para los partidos de la tercera y la cuarta jornada de la ronda de clasificación a la Eurocopa de 2025 que España disputará contra Dinamarca.

La oscense, campeona del mundo, se cae al igual que Sheila García e Ivana Andrés, esta última también campeona del mundo que lleva varias citaciones sin ser llamada. Aunque no hay nada confirmado, la no citación puede afectar a que la jugadora nacida en Huéscar y actual delantera del Gotham, se pueda quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Sobre su ausencia, Tomé dijo que “la conozco bien, ha aceptado su rol en el momento que ha venido. Cuando hemos decidido que no estuviera y ha vuelto su trabajo ha sido bueno. La relación ha sido profesional".

La principales novedades de la citación son Jana Fernández, Oihane Hernández e Inma Gabarro de un listado formado por 24 jugadoras. Tal como viene sucediendo desde antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, siguen sin retornar a la selección las barcelonistas Patri Guijarro y Claudia Pina. Lo mismo sucede con su compañera Mapi León, si bien en su caso aún no tiene el alta médica tras sufrir una grave lesión pese a que estuvo convocada para la final de la Copa de la Reina.

España, que se impuso en los dos primeros partidos de la fase de clasificación ante Bélgica (0-7) y la República Checa (3-1), se medirá a Dinamarca el viernes 31 de mayo a las 19:00 horas en Velje y el martes 4 de junio a las 21:30 horas en Santa Cruz de Tenerife.