El Granada CF, a complicarle la vida al Valencia y meterlo en la pomada del descenso

El Granada CF femenino visita este sábado al Valencia CF con el objetivo de mantener las buenas sensaciones que le han hecho meterse de lleno en la pelea por evitar el descenso. Las jugadoras de Roger Lamesa cayeron por la mínima el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, actual quinto clasificado, en un duelo que pasará a la historia por ser el que más espectadores congregó el cuadro rojiblanco.

Las rojiblancas rompieron ante las colchoneras una serie de cinco encuentros sin perder en los que sumaron nueve puntos de quince posibles, lo que les has permitido engancharse de nuevo en la lucha por no bajar. De hecho, ahora mismo se salvarían aunque se encuentran empatadas con el Real Betis Balompié a quince puntos tras sumar en veinte jornadas cuatro victorias y tres empates. No obstante, el cuadro hispalense debe visitar Granada en la jornada 27 y el objetivo debe ser llegar llegar vivas a dicha cita.

Sin embargo, la dinámica positiva en la que se encuentra el equipo hace que haya cierto optimismo en la expedición rojiblanca. El Valencia es duodécimo y tan sólo le saca cuatro puntos, por lo que un triunfo en tierras levantinas metería de lleno a otro equipo más en la pomada. En el choque de la primera vuelta las che se impusieron en la Ciudad Deportiva por 0-1. Aunque la primera meta sería sumar los tres puntos, si encima se le gana el average particular, miel sobre hojuelas.

El choque medirá a un equipo al alza con uno más irregular. Tras vencer al colista hace tres fechas, las valencianistas empataron en casa ante el Betis y cayeron frente al Athletic Club. Las de Lamesa confían en la solidez que están demostrando a domicilio en las últimas fechas. De hecho, tras caer en las seis primeras salidas, el punto de inflexión de la temporada llegó con el desplazamiento a Sevilla para medirse al Betis que se saldó con victoria por 2-3. Desde entonces, allá por el 7 de enero, no han perdido fuera de casa con un balance de dos triunfos y otros tantos empates.

De hecho, si se hiciera una clasificación parcial desde ese partido en tierras hispalenses hasta el día de hoy, ocho jornadas, el Granada estaría cómodamente clasificado en mitad de la tabla. La cita, que dará comienzo a las 20:00 horas en el Estadio Antonio Puchades será retransmitida por Dazn y dirigida por la colegiada Elia Martínez Martínez.