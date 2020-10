Los jugadores del Covirán Granada ya tienen sus dorsales oficiales para la temporada 2020/21

Los jugadores del Coviran Granada ya han elegido los dorsales oficiales que lucirán durante la temporada 2020/21.

El más bajo será el de Thomas Bropleh, que lucirá el 3, mientras que el de Bamba Fall será el más alto. El pívot llevará el 66 en la camiseta. Además, Alejandro Bortolussi, Joan Pardina, Manu Rodríguez y David Iriarte mantienen los mismos números que la temporada pasada, mientras que Germán Martínez recupera el 10.

Los jugadores rojinegros explican los motivos por los que han elegido sus dorsales:

3- Thomas Bropleh: "El 3 representa a mi ciudad (Denver). Su código es el 303, así que juego en honor a la ciudad que me ha hecho ser la persona que soy hoy".

5- Alex Murphy: "Siempre que puedo utilizo el número 5, no tengo supersticiones ni alguna razón especial".

7- Alejandro Bortolussi: "Un año me tocó el 7 y me dio suerte, así que a partir de ahí siempre lo he utilizado. También porque lo llevaba Fabricio Oberto".

10- Germán Martínez: "No tengo un motivo concreto para llevar el 10. En cantera fui saltando de número en número hasta que me quedé con el 9, pero estaba ocupado en LEB Plata por Iván Martínez, así que elegí el 10, aunque no tengo ninguna preferencia".

11- Manu Rodríguez: "Uno de los años de ACB con el CB Granada era el que quedaba, así que me lo dieron y ya desde siempre he jugado con ese".

12- Gonzalo Bressan: "Es el número que he usado desde los 12 años. Lo usé en la selección argentina y le he cogido mucho cariño".".

14- Christian Díaz: "Lo llevo por mi hermana. Ella empezó a jugar al baloncesto con ese número y yo lo cogí por eso".

15- Lluís Costa: "Fue mi primer número. Lo usé con seis años porque mi padre y mi hermana lo llevaban".

17- Joan Pardina: "Me gustan el 11 y el 7, pero como ninguno de los dos está libre elegí el 17, que es un poco la combinación entre ambos".

21- David Iriarte: "Mi número favorito es el 12, pero el primer que llegué estaba ocupado por Devin, por lo que elegí el 21. Lo llevé en Zornotza y siempre me ha gustado".

28- Ángel Corpas: "Me lo ha asignado el club".

29- Carlos Balderas: "Es el que me ha designado el club".

30- Dani Tavío: "No lo he elegido yo, pero siempre me ha gustado don Stephen Curry, así que a ver si se me pega algo".

66- Bamba Fall: "La verdad es que yo quería el 8 o el 18, pero los dos están ocupados y no sabía que número usar esta temporada. Viendo fotos de la infancia encontré una en la que llevaba el 66, así que lo elegí".