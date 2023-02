La esquiadora granadina María Ordóñez se proclama subcampeona del mundo en Boí Taüll

Gran inicio del Mundial de Boí Taüll para la corredora granadina María Ordóñez, del Club de Montaña Mulhacén, que se ha proclamado de forma brillante subcampeona del Mundo en la modalidad de sprint en la categoría sub 20, sólo superada por la representante china Yuzhen Lamu.

La competición ha servido para que se haya inaugurado el medallero de la Selección española con dos oros (Oriol Cardona en absoluto y Laia Sellés Sánchez, ex del CD Sabika, en sub 18), más la plata de María Ordóñez y el bronce para Ot Ferrer y María Costa en sub 23.

Otros granadinos

Otro granadino, Gonzalo Casares (CD Sabika) rozó el podio y en su primera comparecencia en un Mundial ha sido cuarto en el Sprint en sub 18. Por lo que se refiere a Ana Alonso (Club Alpujarra), no tuvo fortuna en la prueba de este martes y ha finalizado en decimocuarta posición, mientras que Alba Fernánde (CD Sabika), en su debut en un Campeonato del Mundo, ha sido decimoséptima.

La prueba

María Ordóñez impuso un fuerte ritmo desde el inicio de la final para seguir a la corredora china. Estuvo muy emparejada e incluso superada en algún tramo inicial por la suiza Thibe Seseyn, pero la granadina logró tomar ventaja en los escalones y fue muy rápida en la transición y colocación de los esquíes para lanzarse al último descenso en una segunda posición que ya no abandonaría hasta cruzar la meta.

La corredora del Club Mulhacén ha indicado a la conclusión de la prueba que se había visto “genial desde el primer momento. He llevado a cabo muy buenos entrenamientos y para mí es el fruto que hemos conseguido entre todos los que me han ayudado. Estoy muy contenta”.

Este miércoles 1 de marzo llegará una nueva prueba del programa del Mundial con motivo de la Vertical, en la que la representación granadina estará de nuevo en liza con la confianza de lograr los mejores resultados posibles.