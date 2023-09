María Pérez acude a 'La Resistencia' y vacila a David Broncano con sus medallas

La atleta granadina María Pérez acudió este miércoles al programa de ‘La Resistencia’ de Movistar +. La pupila de Jacinto Garzón entró en el estudio en tirolina mientras que su acompañante, el también marchador Álvaro Martín lo hizo dentro de un frigorífico.

La de Orce entró en el juego de David Broncano, presentador del programa, al que le dijo “a ti te va la marcha” pero “yo tengo dos medallas de oro. Nunca España va a tener 24 campeonas del mundo en un mismo día”, en alusión a su primer título mundial logrado en Budapest que coincidió con el Campeonato del Mundo de la Selección femenina de fútbol.

Tras intentar enseñar la técnica de la marcha a Broncano, fue cuestionada si había practicado relaciones sexuales en un coche alguna vez, a lo que contestó que “la cosa está complicada porque cada vez te conocen más”, pero reconoció que “a las mujeres nos viene muy bien tener relaciones sexuales antes de las carreras porque vamos más alegres”.

María Pérez, que vaciló en todo momento a David Broncano al que le dijo “me gusta desafiarte”, declaró que “celebré la victoria dos veces en uno de los títulos porque creía que era la última vuelta y cogí la bandera de España pero me quedaba otra vuelta más”. La granadina acudió con una de sus medallas y le regaló al presentador de moda de la televisión las zapatillas con las que preparó el mundial, que colgó junto a un bolardo que llevó el grupo La Plazuela y la bufanda del Granada CF. Además, y para que Broncano no tenga más problemas con la Policía Local de Madrid cuando va con patinete, le entregó un modelo de las zapatillas con las que logró las dos medallas “para que marches y no uses el patinete”.

Por último, avanzó que su próximo objetivo lo tiene el 1 agosto de 2024, que será cuando se celebre la prueba de 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de París, siendo el día 7 la prueba de relevo.