Marta Bonilla se corona en el presente año

La nadadora Marta Bonilla ha logrado una espectacular temporada plagada de títulos nacionales. La churrianera, que se ha convertido en una gran promesa de la natación nacional con tan sólo quince años, dice estar “muy contenta” por el año que ha realizado.

A Málaga

A principios del curso pasado, la ex del CN Churriana se trasladó a Málaga para comenzar a entrenar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación de Málaga. “Fue un gran cambio porque pasé de vivir en mi casa a hacerlo en una residencia y, por tanto, dejé de ver a mis padres todos los días”, explica en una entrevista concedida a Granada Hoy. Ha sido un cambio de vida importante que, según comenta la granadina, ha sido “para mejor y me ha hecho crecer como deportista”. Y concluye: “Todo lo que he logrado este año ha sido, en parte, gracias a estar allí”.

Cambio de vida

Claramente, el traslado a la provincia malagueña ha obligado a la joven a estudiar también allí. “Este año he terminado la ESO y ahora comienzo primero de Bachillerato”, aclara. Sobre ese tema, Marta Bonilla asegura que “aunque he pasado momentos de apuros, no he tenido ningún problema y me ha ido bien en los estudios”.

El Europeo júnior celebrado en Kazán (Rusia) fue la primera cita internacional de peso a la que asistió la churrianera. “Supongo que al ser la primera competición fuera de España, no salieron las cosas y no conseguí los puntos que quería, pero siempre hay que tropezarse para continuar”, comenta la joven promesa. Pese a ello, afirma que “me la llevo como una experiencia muy bonita y la verdad que la repetiría”.

Gran palmarés

La nadadora, que se colgó su primera medalla de España en 2015 (un bronce), no ha dejado de sumar triunfos desde entonces. Los más recientes aumentaron su palmarés con dos oros, una plata y un bronce. El pasado mes de abril, Bonilla se proclamó campeona en 100 mariposa júnior en el Open de Sabadell, tiempo que la situó también en el quinto lugar de la clasificación absoluta. En agosto resultó campeona de España en la misma categoría, siendo la sexta de la absoluta; quedó segunda en los 100 libres, con un tiempo con el que rompió el récord de Andalucía; se subió al tercer escalón del podio en 400 estilos y finalizó cuarta en los 200 mariposa.

La granadina admite que “el 90% de mi tiempo lo ocupo en nadar, pero evidentemente tengo otras metas en mi vida”. De cara al futuro, declara que “voy a seguir nadando hasta el día que pueda, pero no me agobio en ese sentido. Lo que venga, bienvenido sea.”. Además, la churrianera tiene muy claro qué camino quiere seguir: “Quiero hacer Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”, confirma convencida.

Este verano, Marta Bonilla ha aprovechado para volver a casa con sus padres y pasar las vacaciones en su tierra natal. “Desde que acabé el 8 de agosto, me fui a Granada hasta que me vine a Málaga a principios de septiembre, un poco antes de que empezara el instituto”, declara.