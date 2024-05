Soleá Morente: "Las fronteras son una ficción, es algo inventado"

Soleá Morente (Madrid, 1985) se subió a las tablas del Auditorio Manuel de Falla en noviembre del pasado año con la compañía, espiritual, de sus padres, para presentar Aurora y Enrique, su disco más personal y autobiográfico hasta la fecha, dedicado como no podía ser de otra forma a Enrique Morente y Aurora Carbonell. Ahora, dos años después, regresa a 'su' casa, Granada, si alguna vez se fue, para presentar algunas canciones del que será su nuevo proyecto, con Guille MilkyWay (La casa azul), un giro radical que muestra que la hija mediana de esta dinastía flamenca no se casa con ningún género.

El Jardín de Industrial Copera acoge hoy esta presentación en la que, en palabras de Morente, se recordará de nuevo a Aurora y Enrique, pero también se tocarán otras de sus canciones

-Han pasado casi dos años desde su último concierto en Granada ¿qué ha estado haciendo?

-Ha sido un tiempo de estar en el estudio de grabación. Estoy terminando el disco con la producción de Guille MilkyWay y al mismo tiempo he llevado a cabo la grabación con Isidro Sanlúcar que verá próximamente la luz.

-Durante este tiempo, ha aprovechado para ir sacando adelantos de ese disco, pero muy espaciados, no parece muy acorde con el consumo constante que se estila ahora.

-El proyecto con MilkyWay se está cocinando a fuego lento. Es verdad que estamos en un momento en el que todo va muy rápido y nos estamos acostumbrando a la velocidad y al instante, pero a mí en este momento me interesa trabajar en la calidad más que en la cantidad. De igual modo, tengo muchas ganas de publicar este proyecto en el que llevo trabajando unos años y en el que he viajado por atmósferas sonoras que antes no había experimentado y que estoy descubriendo gracias al trabajo con Guille.

-De un disco como Aurora y Enrique a este con MilkyWay. Parece difícil encasillarla en un género.

-Me voy dando cuenta que desde la perspectiva en la que trabajo y desde mi punto de vista no existen las fronteras entre géneros, más bien una retroalimentación entre diferentes maneras de entender la vida, no solo a través de la música sino tener en cuenta que una disciplina alimenta a otra. Por ejemplo, la literatura o el cine me llevan a la música y al revés. Las fronteras en sí son una ficción, es algo inventado.

-Precisamente en su última canción dice “Que no tenía madera de estrella, de nada / Ni de indie, ni pop, ni flamenco”.

-Es una frase que sirve como metáfora para explicar precisamente esa presión que ejerce el modo de vivir que tenemos que se rige por la opresión, la comparación, la competitividad y los prejuicios.

-Otra de los adelantos del disco, Gitana María, está basada en letras (que ya usó su hermana Estrella) de los gitanos del Sacromonte. ¿Qué le inspira para componer?

-Por ejemplo, la idea de hacer esa canción me vino una semana Santa en Granada el día del Cristo de los gitanos. Quería de alguna manera transmitir esa emoción que me produjo la energía de toda esa gente junta que le cantaba al Cristo y a la Virgen. El misterio de la poesía popular, la mística de los textos religiosos y el poder que pueden llegar a tener, me inspira. En general me gusta estar predispuesta a escuchar, ver y sentir lo que ocurre a mi alrededor porque ahí encuentro cosas que a veces me llevan a escribir y otras, me ocupo de buscarlas.

-No por trabajo, pero desde aquel concierto en el Falla se le ha visto también en la presentación de la Fundación Enrique Morente, ¿cómo sintió aquél homenaje a su padre?

-Fue una tarde preciosa en La Huerta de San Vicente. Vinieron muchos amigos y amigas allegados. Ver la ilusión en las caras de la gente cuando presentamos el proyecto fue una carga de energía muy potente.

-Su hermano dijo que la Fundación hará actividades, también en Madrid, para preservar el legado de Enrique ¿puede concretar algo más?

-Estamos trabajando a nivel interno en la Fundación, digitalizando, ordenando todo el legado musical de mi padre. Al mismo tiempo, estamos en pleno proceso de creación de lo que será la sede de la Fundación en Granada y diseñando la manera de llevar a cabo el programa cultural que queremos realizar, no solo en Madrid sino aquí en Granada, principalmente, y otras ciudades. Digamos que, por una parte, trabajamos en el legado musical y cultural de Enrique Morente, y por otra, llevaremos a cabo un programa cultural que refleje la parte humanista ideológica de Enrique a la hora de promover y cultivar el conocimiento y la relación entre unas artes y otras, a través de un espacio polivalente, tanto física como espiritualmente hablando.

-Por cierto, Omega cumplirá pronto 30 años, con Lagartija Nick por ahí girando también con su aniversario ¿hay algo planeado?

-Sí, estamos en ello pero aún no me dejan contar nada.

-Es una pregunta muy manida, pero cómo ve a las nuevas hornadas del flamenco. Pienso en La Plazuela, que son de Granada, pero también Niño de Elche o, más lejano, Rosalía.

-Pienso que son artistas con un talento increíble y con una visión muy interesante sobre el flamenco y la música en general. Son artistas que están sabiendo reflejar de una manera brillante y necesaria lo que está ocurriendo en la sociedad. Esa necesidad de ocuparse en estudiar y entender la raíz de su cultura y luego traducirla al momento que les ha tocado vivir.

-Además de La Plazuela y otras nuevas generaciones flamencas como usted y sus hermanos, Granada ha dado a artistas como Yung Beef, Antony Z o Ayax y Prok, ¿cómo una tierra puede dar artistas de géneros tan diferentes?

-En Granada el aire que se respira invita a la convivencia de diferentes maneras de entender la historia que por ella ha pasado. Granada es mestizaje y libertad y, al mismo tiempo, es la belleza en estado puro y yo creo que esos elementos hacen que la tierra dé artistas con tanta personalidad y tan diferentes.

-Hace casi diez años publicó Tendrá que haber un camino, su primera referencia. Echando la vista atrás, ¿cómo ve ese camino?, ¿qué ve en el horizonte?

-Ha sido un camino que volvería a andar porque he aprendido mucho. Sigo teniendo la misma intención. Pienso seguir caminando para descubrir caminos infinitos que me lleven a lugares donde aún no he estado.

-La última es obvia ¿qué vamos a ver el viernes?

-Vamos a tocar Aurora y Enrique y otras canciones como algunas rumbas del disco Lo que te falta y algunas nuevas como Gitana María. Vengo acompañada de toda la super banda.