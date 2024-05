Soleá Morente regresa a Granada dos años después

Casi dos años después de colgar el cartel de "no hay entradas" en el Manuel de Falla con Aurora y Enrique Soleá Morente regresa a su casa para presentar el que será su nuevo trabajo, junto a Guille Milkyway (La Casa Azul). El lugar escogido para esta presentación, donde también hará un repaso a otras de sus canciones de su repertorio, es el Jardín de Industrial Copera este viernes, a las 20:30 horas.

El nuevo disco de la segunda hija del matrimonio entre Enrique Morente y Aurora Carbonell aún no está publicado (como el de su hermano, se espera para este año) pero ya han empezado a publicarse algunos singles, a modo de avance. El más reciente, publicado el pasado abril, es Mi vida es para mí, se reconoce claramente a Soleá (pero también a Milkyway ): se exhibe y abre su corazón sin velos, busca fuerza para reafirmarse, muestra sus inseguridades sin cortapisas. "Y me hace gracia las tonterías que te daba por decir / Que no tenía madera de estrella, de nada / Ni de indie, ni pop, ni flamenco", canta en un momento de la canción.

Antes, el pasado año, vio la luz Gitana María, un tema rico en breaksteps y ritmos asincopados, que cuenta con tópicos tradicionales y latidos propios del house, pero al mismo tiempo rompiendo las líneas establecidas en el género.