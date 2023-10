Pablo Pin: "Les he pedido a los jugadores un paso adelante a nivel de concentración"

Pablo Pin confía en que su equipo dé la cara este domingo desde las 17:00 horas en el Palacio de Deportes ante el Baskonia. El técnico del Covirán Granada ha trabajado con sus jugadores durante la semana y analizado “cosas que tenemos que mejorar pero también las positivas para mantenerlas, que también las hay y muchas”. Y es que ha visto a su plantel “bastante concentrado en los entrenamientos y con muy buena actitud. Les he pedido a los jugadores un paso adelante a nivel de concentración para ir corrigiendo esos errores que a veces nos castigan tanto en los partidos”.

En concreto, incidió en que “encajar 35 puntos ante Girona en el último cuarto es mucho”. Sin embargo, en su análisis destacó que “de ellos, nos metieron ocho puntos tras pérdida. Ahora mismo nos meten 20 puntos después de pérdida o tras un mal tiro pero cuando atacamos bien, a los rivales les cuesta anotar en cinco contra cinco”. Tras reconocer que “tenemos que mejorar la defensa del bloqueo directo”, resaltó que “hay que ser conscientes que muchas veces nos meten puntos pero... ¿cómo no los meten? Creo que estamos siendo correctos en el rebote, cuando atacamos bien montamos bien el balance defensivo y no nos suelen anotar con facilidad. A nivel de asistencias estamos bien, somos el segundo equipo en número de triples por partido con un porcentaje de casi el 38% y situados en la mitad de la tabla en tiros de dos... Es decir, que hacemos muchas cosas bien, lo que necesitamos es que nuestros errores no sean tan grandes”.

Las faltas

Para mejorar el juego de su equipo ha hablado, como suele hacer, de manera individual con casi toda la plantilla. Cuestionado por el pívot lituano Evaldas Kairys cuya aportación está siendo muy limitada por las faltas que comete, Pin declaró que “una de las cosas que hemos visto con Evaldas Kairys y con Cristiano Felicio es el tema de las faltas. En esta competición meter la mano lejos del aro se suele castigar con falta. A Evaldas lo necesitamos en pista. Lo he hablado con él. Hizo varias faltas evitables que luego te hacen no estar en la pista. Ante Girona, entre ambos, sólo estuvieron 10 minutos en pista y los necesitamos porque son dos jugadores muy sólidos. No es no defender, es hacer faltas cuando hay que hacerlas”.

Respecto a Germán Martínez y sus ganas de agradar, apuntó que “su siguiente paso para alcanzar todo su potencial, que creo que es muchísimo, es el autocontrol”. Y en ese sentido dejó claro que “la energía está muy bien, pero necesitamos control de esa energía y creo que es algo que puede mejorar porque es un jugador muy inteligente. No obstante, ojalá todos los fallos sean por exceso de energía y no por falta de ella o de trabajo. Estoy seguro que Germán lo va a corregir, lo hemos hablado y visto también con él”.

El rival

Por último, analizó el rival del domingo. Un Baskonia que mantiene la base de la pasada temporada en la que llegó a hacer un gran baloncesto aunque bajó su rendimiento en la fase decisiva del curso. Sobre el conjunto de Joan Peñarroya destacó “su físico. En ese aspecto es muy bueno salvo Markus Howard, que destaca menos en esa faceta pero que es un jugador muy rápido y tiene un cañón en la mano. Cuenta con gente muy física que ocupa mucho espacio y que es capaz de colapsar muy bien la zona, cambiarte tiros y robar balones”.

Aunque para Pablo Pin la mejora de los vitorianos ha estado en la pintura. “Creo que el año pasado a nivel ofensivo eran mejores porque Darius Thompson era un jugador que anotaba, generaba, pasaba...llevaba el partido a su ritmo. Sin embargo, creo que el fichaje de Khalifa Diop por dentro le ha dado un paso más de solidez, energía y defensa del bloqueo directo. Sigue siendo un equipo físico, pero el fichaje de Diop ha sido muy importante para ellos por la solidez que ofrece. En definitiva, cierra mejor la pintura”, indicó. Además de Howard y Diop, destacó a “Nikos Rogkavopoulos, que aún se tiene que adaptar pero es muy buen jugador en la posición de 3-4”.