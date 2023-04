Pablo Pin: "Queremos quedarnos en la ACB por nuestros méritos y no por los deméritos de los demás"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, quiere que todo el entorno del club rojinegro tenga “tranquilidad”, sobre todo a la hora de mirar la clasificación. Pese a reconocer que “es obvio que nos gustaría contar con más victorias”, está satisfecho con el rendimiento de su equipo en los últimos partidos que califica de “competitivos”.

Y puso como ejemplo los últimos tres cuartos del choque ante Barça: “Ese debe ser nuestro planteamiento, seguir haciendo nuestro juego y, sobre todo, intentar jugar 40 minutos completos”, apuntó. De ahí que le pida a sus pupilos jugar “con hambre, energía y ambición, pero también con ese punto tranquilidad porque estamos haciendo un buen trabajo”.

Preparados

Porque Pin es consciente que no cuenta con una plantilla en la que todos su integrantes cuenten con una gran capacidad ofensiva, pero sí dispone de elementos que siempre aportan. De hecho, alabó el trabajo de David Iriarte y Jacobo Díaz ante el cuadro azulgrana. Y lo argumentó señalando que “una de las cosas que siempre hablamos es que tenemos que estar preparados para jugar en cualquier momento”. Principalmente porque, desde su punto de vista, “las temporadas son muy largas y la carga de minutos está ahí y necesitamos estar preparados para sumar todos”. En concreto, sobre Jacobo Díaz dijo que “si ves su estadística, se fue con cero puntos, pero cogió siete rebotes y estuvo muy duro en la defensa con Mirotic y esa es la actitud que necesitamos”.

Y es que el técnico quiere ser optimista. De hecho, manifestó que “se lo digo mucho a los jugadores que nos tenemos que fijar en nosotros mismos”. Y fue tajante al afirmar que “no podemos perder la perspectiva que dependemos de nosotros mismos, tenemos ocho victorias y un calendario con compromisos que podemos ganar y si hacemos nuestra parte no vamos a tener que mirar a los demás”. Por ello, es partidario de “centrarnos en nuestro juego y en mejorar, ser positivos y no entrar en pánico”. Porque tiene claro que “lo normal es que todo se iguale en la recta final de la competición, porque si alguien piensa que nos vamos a quedar en la ACB sin sufrir….”. En su discurso, Pablo Pin avanzó que “nos queremos quedar en la Liga Endesa por nuestros propios méritos y no por los deméritos de los demás”.

Bajas

Por último sobre el ala-pívot estadounidense Luke Maye, que no jugó ante el Barça según la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas por precaución, indicó que de cara al encuentro de este sábado ante el Girona jugará “en función un poco de las sensaciones que tenga. Ante el Barcelona tenía bastante dolor y veremos a ver cómo evoluciona”. Y respecto a Cristiano Felicio matizó que “cada día está mejor pero tiene todavía un poco de dolor, de bloqueo y no tiene unas buenas sensaciones para jugar. Tendrá que ir entrando progresivamente y poco a poco irá haciendo más cosas, porque es lo mismo entrenar contra cero como lo está haciendo ahora mismo que hacer oposición real”. De ahí que se centre en “los que tenemos ahora mismo, los que jugaron ante el líder de la ACB que lo hicieron bien pues hicimos tres periodos muy serios y, sobre eso, construir de cara al duelo ante Girona”.