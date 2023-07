El granadino Álvaro Vilchez hace historia: campeón del mundo Trophy sub 20 con España

La selección española de rugby sub 20 ha logrado el hito de proclamarse campeona del mundo sub 20 en categoría Trophy, la segunda a la absoluta, después de imponerse por 39-32 a Uruguay en un partido muy emocionante disputado en Nairobi, capital de Kenya. Del equipo nacional ha formado parte el jugador granadino Álvaro Vilchez, que no ha participado en la final pero sí durante los partidos anteriores.

España empezó perdiendo 0-15 en los diez primeros minutos de juego, en los que estuvo en inferioridad numérica, pero en igualdad consiguió darle la vuelta al partido para llegar al descanso 24-15. La segunda mitad fue más igualada aún y los Leoncitos supieron sufrir el intercambio de golpes hasta ganar. España logra así su primer título y asciende a la máxima categoría junto a Nueva Zelanda, Sudáfrica o Australia.

Álvaro Vilchez disputó media hora del primer partido de España ante Hong Kong, anotando el último ensayo del equipo (53-0). Tuvo descanso en el segundo encuentro de la fase de grupos, la victoria por 48-18 frente a los anfitriones, Kenya, y en el duelo decisivo para entrar en la final frente a Samoa, participó durante 23 minutos en los instantes decisivos del partido, en los que el equipo nacional debía mantener el resultado.

Vilchez se formó en la cantera del Universidad de Granada y acaba de fichar por el Ampo Ordizia de División de Honor tras varias temporadas en los espoirs de Nevers (Francia). No es el único fichaje granadino de renombre en la máxima categoría del rugby español tras el salto de Andrea Mastouri al CR El Salvador, uno de los candidatos al título. Otro jugador de la base del ‘Uni’, Franco Scaldaferri, formó parte, asimismo, de la selección uruguaya sub-20 para este torneo, aunque no entró en la lista final.