El Metro de Granada: ¿pasar su ampliación por el Centro o priorizarlo a los barrios?

¿Llegan los autobuses en hora? ¿Hay que volver a apostar por la bicicleta y los patinetes? Y sobre todo, el Metro de Granada: ¿por dónde hay que ampliarlo? ¿Va a pasar por el Centro como propone la Junta o extenderlo por la Carretera de la Sierra y La Chana, como quiere el PSOE? La movilidad es otro de los grandes ejes de la campaña electoral en Granada que tiene como plato estrella qué pasará con el Metro en la capital, con el debate centrado en si los tranvías deben pasar por el corazón histórico, como hace en Sevilla y en otras ciudad, o es más prioritario ejecutar un otras líneas por la ciudad, toda vez que los actuales proyectos de actuación que están a punto de empezar sus obras exceden el término municipal de la urbe (Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias por el Sur; y Albolote y Atarfe por el Norte).

Así, el gran caballo de batalla enfrenta a PP y PSOE. Los socialistas, más que ponerse en contra, han considerado, tanto en campaña como antes de ella, que es prioritario que la línea 2 del Metro de Granada cruce la ciudad en otro eje Este-Oeste desde Cenes de la Vega hasta el Aeropuerto, pasando por La Chana. El PP, por su parte, no se moja con la extensión del Metro por la ciudad y se ciñe a que "siempre hemos mantenido que la opción elegida para ampliar el Metro debe ser aquella que sea social, medioambiental, y económicamente viable y que debe contar con un gran consenso".

Sin embargo, la consejería de Fomento cuando la candidata Marifrán Carazo era su responsable sacó el estudio informativo sobre la extensión del Metropolitano donde hablaba con claridad de que los tranvías debían transcurrir en superficie por el eje central de la ciudad, desde la Hípica a Caleta por Puerta Real, Reyes Católicos, Gran Vía y Constitución. Según aquel estudio, muy bien detallado y elaborado, esta extensión "capta una mayor demanda", y además supone "un coste menos elevado, menor riesgo de contestación social, menor impacto socio-económico durante la construcción de las obras, una menor dificultad constructiva y riesgo arqueológico más bajo". También admite ese estudio que, a pesar de ser más barata, el planteamiento de esta línea por el Centro no es financieramente rentable, aunque sí socioeconómicamente.

¿MetroCentro o MetroChana?

Así que el PP no incluye en su programa lo que la consejería de Fomento de su candidata concluyó sobre la ampliación del Metro por el Centro y en superficie. Tampoco incluye otras alternativas para extender el tranvía en la ciudad, a pesar de que el estudio informativo encargado por la Junta ha sido la base, con pocos cambios, de las extensiones Norte y Sur. El PP, a demanda de este periódico, explica que su compromiso con la ampliación se demuestra con la puesta en marcha en breves fechas de la extensión Sur y la compra de ocho trenes más para la flota, además de haber empezado a acometer las catas geotécnicas para la ampliación hasta Atarfe.

"A partir de ahí, seguiremos estudiando las opciones de ampliación del Metro de Granada, siempre desde el máximo consenso, tanto institucional como con la sociedad granadina", explica la formación, que se defiende en que "no somos nosotros los que hemos generado una polémica estéril respecto a la ampliación del Metro, ni los que hemos dicho hace cuatro años que el Metro debía ampliarse por el centro y ahora no", explica la candidata y exconsejera de Fomento Carazo.

El PSOE, sin embargo, amplía más su visión del Metro para la ciudad pero echando por tierra el trabajo ya adelantado por la Junta de Andalucía. Paco Cuenca priorizará si es alcalde los ramales desde los distritos de Chana y Genil hacia los municipios del Área Metropolitana con el objetivo de que "los miles de habitantes de Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia y Ogíjares puedan tener una conexión de Metro con Granada favoreciendo la movilidad de más de 300.000 personas, que podrán renunciar al vehículo privado, con el objetivo también de reducir los problemas de contaminación".

"En el caso de La Chana, servirá para conectar sus barrios con la actual línea 1 y abrir la conectividad con los nuevos centros tecnológicos de Bobadilla, además de garantizar que el Aeropuerto tenga una conexión ferroviaria con la ciudad a través de esa vía. En el caso del distrito Genil, servirá para Granada con la zona Sur de la ciudad a través y para ofrecer alternativas de movilidad públicas a los habitantes de la conurbación sur del área metropolitana", detalla en su programa Paco Cuenca.

El resto

Para Vox, la solución Centro está casi completamente descartada: "El Metro no se puede construir por el Centro de cualquier manera y sin garantías. No vamos a permitir que se repita lo ocurrido en Camino de Ronda y cualquier proyecto debe asegurar la conservación del bulevar de Constitución". Sin embargo, no se refiere a otra alternativa de trazado. Al otro extremo de la mesa, Granada Unida no tiene postura acerca de la ampliación del Metro por el casco histórico pero sí coincide, en parte, con la idea socialista de extender el tranvía hacia La Chana y Bobadilla. La confluencia se centra en sistema de movilidad de forma global y en el tarifario, con un billete único para bus (gratuito para empadronados) y Metro.

Por su parte, Podemos-AV apuesta por los trolebuses (autobuses que funcionan con tensión eléctrica y catenaria) para "completar la actual línea de Metro" por la ciudad, pero también de la ampliación de la red a Las Gabias, Aeropuerto y Atarfe. "En el caso de Atarfe, conectar también con la estación de tren actualmente en desuso. Pero no apoyaremos el extender el Metro por el centro de la ciudad, porque hay mejores alternativas de movilidad sostenible". Todo esto confluyendo con la creación de una red de Cercanías ferroviarias. Y como su homólogo de izquierdas, también apuesta más por un sistema tarificado que fomente el uso del transporte público con títulos intermodales.

Ciudadanos dice un "no rotundo al Metro por el centro de la ciudad" porque "no podemos volver a abrir en canal Granada y cargarnos el centro y su comercio", proponiendo como alternativa "autobuses lanzadera eléctricos, de trasbordo gratuito y coordinados a la llegada del metro en La Caleta y Fontiveros". Es decir, apuesta por no poner ninguna vía de Metro más en el término municipal de la capital. Capítulo aparte se lleva Juntos por Granada. La formación de César Girón es muy prolija en su idea de expansión del Metro. Lo quiere por el Centro de la ciudad, en superficie, por el Realejo, y desde Puerta Real hasta la Carretera de la Sierra; pero también que el proyecto del estudio informativo de la Junta se lleve a cabo por todo el Centro pero soterrado. Hacia los pueblos, habla de llevarlo a Pinos Puente, el Aeropuerto, Santa Fe, Chauchina; también hasta Dúrcal; Vegas del Genil, las urbanizaciones de Cúllar Vega, y por si fuera poco, recuperar el tranvía de Sierra Nevada.