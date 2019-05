Noche para soñar con la Alcaldía

La candidata de Vamos Granada , Marta Gutiérrez , inició la campaña en la Plaza de las Pasiegas –frente a la Catedral–, desde donde aseguró que "estas elecciones son una oportunidad para que Granada decida por sí misma". Gutiérrez incidió en que su partido "no depende de ninguna cúpula de ningún partido en Sevilla ni en Madrid, y hemos demostrado con hechos - que luchamos contra la corrupción y que defendemos Granada".

El alcalde y candidato a la reelección por el PSOE , Paco Cuenca , celebró una fiesta en el Centro Cívico del Zaidín con música en directa de los grupos Vaso Largo Band y The Changers. Cuenca, fiel al Zaidín y al rock, señaló que el programa electoral de su formación en la capital granadina constituye "un contrato con la sociedad, transparente, realista, participado, y que refleja a la perfección cómo es Granada". El programa electoral , presentado en el Zaidín, da continuidad a la gestión iniciada hace tres años por Cuenca y su equipo, asentando las bases de "un nuevo y renovado modelo de ciudad, basado en sectores y aspectos clave para Granada, como la sostenibilidad, la ciencia, la innovación, la igualdad, el deporte, el turismo sostenible y de calidad, el cambio climático, la cultura, la educación, la inclusión o el trabajo con colectivos vulnerables".

Es por ello que los carteles ganan peso en unos comicios locales para poner rostro, nombres y apellidos a esas personas que, finalmente, son las que gobiernan al ciudadano en una primera instancia. Ningún partido renuncia a esta fiesta de la primera noche –ya habrá tiempo para una segunda parte o lamentarse el día 26– y salvo Vox , al que la Junta Electoral le impidió pegar carteles en la zona no autorizada de la Fuente de las Granadas , el resto de formaciones salieron a las calles con los ‘tambores de guerra’.

Vox cambia la pegada por ‘unas cañas’

Las horas previas al inicio de la campaña de las municipales dejaron una nueva polémica de la mano de Vox. La formación de derechas tuvo que desconvocar la pegada de carteles de en la capital que había previsto en la Fuente de las Granadas, situada en la Plaza del Humilladero, en pleno centro. “Queda desconvocada la pegada de carteles del inicio de campaña de Vox Granada prevista para el día de hoy”. Con este comunicado sucinto la formación anunció que no haría la tradicional pegada de carteles. El razonamiento es que la Junta Electoral no les autorizó debido a que la Fuente de las Granadas, al final de la Carrera de la Virgen, no es un sitio habilitado para este tipo de actos electorales. De esta manera, Vox tiene ya su segunda ‘mala experiencia’ en la zona de la Fuente de las Granadas, un sitio donde hace dos meses a un simpatizante le ordenaron retirar un jeep militar con el que hacía propaganda durante la precampaña. A pesar de la negativa de la Junta Electoral, el partido sí realizó un acto alternativo anoche. En concreto, el candidato a la Alcaldía, Onofre Miralles, se reunió con simpatizantes de Granada que se quisieron acercar para “tomar unas cañas” con el aspirante a la Alcaldía en el Bar Reca, ubicado en la Plaza de la Trinidad.