Con ocho ya no basta

Preguntado por un hipotético pacto de Cs, PP y Vox , Cuenca señaló que "ya lo han hecho", refiriéndose al "ejemplo de Andalucía", en cuyo ámbito no tuvieron "ninguna duda". En este sentido, Cuenca apuntó que "si el PP suma con la ultraderecha lo van a hacer", por lo cual ha apostado por un gobierno local que mire "por los intereses de los granadinos y no de cuatro particulares".

Es decir, que a los socialistas no les valdrá lo que sea estar por debajo de la barrera de diez concejales, pudiendo incluso quedarse sin opciones con este número. A Paco Cuenca ya le gustaría que su candidatura diera el estirón hasta como mínimo los once sumando un edil por cada año que ha tenido en sus manos el bastón de mando pero, con un panorama tan dividido y con un electorado mayoritariamente de derechas , suena bastante complicado.

Y es que a Paco Cuenca no le vale ya el mismo resultado que en las anteriores elecciones . El equipo de campaña del PSOE es consciente de que con ocho no basta para seguir mandando del Ayuntamiento, ya que Ciudadanos desde el otro bloque no está dispuesto a dar su apoyo y inverosímil que Podemos-IU supere los cuatro concejales si es que llega a esta cota.

Luis Salvador aspira a configurar una mayoría

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Luis Salvador, señaló que su formación aspira a consolidar un "proyecto" que "sea capaz de construir esa mayoría de esos 14 concejales", de lo cual no tiene "ninguna duda de que eso va a ser así de aquí al próximo día 26". Sobre posibles pactos, Salvador enfatizó que su objetivo es que "salga adelante el proyecto de Cs", pues, "desafortunadamente, el alcalde de la ciudad, del PSOE". En referencia al socialista Paco Cuenca señaló "ha dicho que Granada ahora funciona y que no va a presentar ninguna iniciativa". El candidato de Cs no va a estar “de acuerdo con tener el freno de mano echado en esta ciudad". Respecto a la campaña del PP, indicó que "ha desempolvado tres o cuatro grandes proyectos de 15 años de ejecución y que no generan por tanto economía cotidiana". En este sentido aclaró que "entendemos que el proyecto de Cs no se puede desaprovechar en la ciudad de Granada y vamos a hacer todo lo que haga falta políticamente para que sea el proyecto que se impulse en Granada por el interés de los granadinos".