Joaquín De Luz: "No me gusta etiquetar el arte"

Tras cuatro años al frente de la Compañía Nacional de Danza (CND), el madrileño Joaquín De Luz la trae al Generalife un programa triple y ecléctico. Su creación A tu vera, que preestrena este martes, estará arropada por la obra maestra de la coreografía neoclásica Apollo, de Balanchine y Stravinsky, y el ballet Heatscape, del coreógrafo estrella de Nueva York, Justin Peck.

Preestreno

"Nace de mi pasión por el flamenco", cuenta Joaquín De Luz sobre la creación que coprotagoniza con la bailarina de danza española Sara Calero y ocho bailarines, sobre música de Sabicas y Manolo Sanlúcar, entre otros. "El baile flamenco viene de la verdad y he querido sacar esa verdad para introducirla en el lenguaje del ballet neoclásico, desde la humanidad. La idea empezó a tomar forma cuando participé en la coreografía de Carlos Rodríguez, Eterno Picasso. Ha sido un proceso que me ha sorprendido gratamente y me hace especial ilusión que podamos bailar en puntas, y en otros lenguajes de la danza, nuestras raíces musicales y con nuestro duende", explica. Aunque en Granada no se presentará "con todos los elementos que se podrá ver luego en el Teatro de la Zarzuela en Madrid", el público que se dará cita mañana en el Generalife servirá para testar la propuesta que tendrá su estreno oficial el 18 de julio.

Programa

Le sigue Apollo, la exitosa y primera gran colaboración del coreógrafo George Balanchine y el compositor Igor Stravinski, un encargo de la gran mecenas estadounidense Elisabeth Sprague Coolidge que se estrenó primero en Washington, con coreografía de Adolph Bohm en abril de 1928, y que acabaría recalando en París en junio de aquel mismo año ya con la coreografía de Balanchine para la célebre compañía de Ballets Rusos de Diáguilev. Es un ballet dramático y poderoso que presenta al joven dios y su llegada al mundo adulto de la mano de las musas de la poesía, mimo y danza.

Y para concluir, de Justin Peck, coreógrafo residente del New York City Ballet y seguidor del estilo neoclásico del gran Balanchine, se podrá disfrutar de Heatscape, aplaudida coreografía que mezcla la elegancia de las puntas y un espacio escénico inspirado en el arte urbano.

Biografía

Joaquín De Luz (Madrid, 1976) se formó en la escuela de Víctor Ullate y en 1992 ingresó en su compañía en la que permaneció tres años. En septiembre de 1996, el Ballet de Pennsylvania le ofrece formar parte de la compañía como bailarín solista y en diciembre de 1997 ingresa en el cuerpo de baile del American Ballet Theater en Nueva York y un año más tarde es nombrado bailarín solista.

En sus siete años de estancia en el ABT interpretó importantes papeles principales como El ídolo de bronce y Solor en La Bayadère (Natalia Makarova después de Marius Petipa), Blue boy en Le Patineurs (Ashton), entre muchos otros. En 2003 se incorporó como bailarín solista al New York City Ballet y fue nombrado bailarín principal dos años después. Representando a esta compañía ha bailado en el Lincoln Center neoyorquino, así como en los grandes teatros del mundo. Interpretó los más importantes roles y papeles de la historia de la danza.

Representó a España en la Expo de Lisboa 1998 y fue parte de Kings of Dance 2007-2011, girando por Rusia y Estados Unidos, con muy buenas críticas. Entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan la Medalla de Oro en el concurso internacional de Nureyev (Bucarest 2006), Premio Benois de la Danse al mejor bailarín masculino (Moscú 2009), Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2010) y el PremioNacional de Danza a la Interpretación (2016).

El 28 de marzo de 2019 el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, anuncia su nombramiento como director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), como sucesor de José Carlos Martínez, cargo que ocupa desde el 1 de septiembre de 2019. Para la CND ha coreografiado Arriaga (junto a Aguiló y Alosa) (2020) y Giselle con estreno en diciembre de ese mismo año en el Teatro de la Zarzuela, pieza que tiene coreografía y dirección escénica del propio De Luz.

En noviembre de 2022, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) entregó el Premio Internacional Honorífico de Danza Josefina Méndez a Joaquín De Luz en La Habana. Su última creación para la CND antes de A tu vera fue Passengers Within, cuyo estreno tuvo lugar en diciembre de 2022 en los Teatros del Canal.

Escenario

Con A tu vera, Apollo y Heatscape, la Compañía Nacional de Danza regresa a un escenario en el que es una presencia habitual. Por ejemplo, ya en 2021 visitaron el Festival de Música y Danza de Granada para ofrecer Giselle. Pero Joaquín de Luz se estrenó en el Generalife mucho antes, con tan sólo 17 años. "La primera vez actué con la Compañía de Víctor Ullate y el escenario tiene una magia especial que después de todos estos años de carrera sigo sintiendo igual", comenta el bailarín.

Aquel ballet tras el confinamiento también lo recuerda como un momento especialmente mágico porque suponía la vuelta a los escenarios después del periodo de encierro que llegó sólo meses después de que Joaquín De Luz asumiera la dirección de la Compañía, aunque para el bailarín y coreógrafo este parón obligado supuso "un buen momento para reflexionar" y pensar hacía donde quería dirigir la formación de forma que crease "su propia identidad". Un camino que han recorrido en estos cuatro años en los que, en opinión de su director, han logrado situarse un un gran "momento de calidad" aunque deja al público la tarea de clasificar. "No me gusta etiquetar el arte", comenta.