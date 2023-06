Un jueves entre Bach y el flamenco

La segunda comparecencia de Ton Koopman (Zwolle, 1944), artista residente del Festival, es también con Bach, aunque esta vez abandona el terreno de las grandes obras religiosas y corales por la música instrumental de cámara, con una de las últimas y más descollantes colecciones del compositor. La cita será este jueves a las 21:30 en el Hospital Real.

Bach visitó en la primavera de 1747 al rey Federico II de Prusia en su residencia de Sansoucci, en Potsdam. Conocedor de la habilidad del compositor en el arte de la improvisación, el rey le ofreció un tema de su propia factura para que improvisara. Al parecer, las pretensiones del rey eran que Bach sacara de él una fuga a seis voces, pero el músico le hizo saber la práctica imposibilidad de tal empeño e improvisó una fuga a tres. Vuelto a Leipzig, Bach escribió un ciclo de variaciones sobre ese tema (el «tema regio»), que incluía la anhelada fuga a 6, y se la envió a Federico bajo el título de Ofrenda musical. La obra se ajustaba a la obsesión bachiana por explotar contrapuntísticamente al máximo cualquier motivo que se prestara mínimamente a ello. Esta obra no fue sólo un regalo al rey prusiano, sino a toda la Humanidad, un auténtico regalo de reyes. Ton Koopman se pondrá al clave para interpretarla al lado de un conjunto de solistas de su Orquesta Barroca de Ámsterdam, un conjunto que fundó en 1979 y que se ha convertido en auténticamente mítico en el ámbito de la interpretación históricamente informada.

Flamenco

Las Noches de flamenco se trasladan al Palacio de los Córdova, donde actuará María Toledo, primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano. Con seis discos publicados, María Toledo (2009), Uñas Rojas (2012), Consentido (2015), Magnética (2016), Corazonada (2019) y Ranchera Flamenca (2021), la cantautora toledana cuenta con seis nominaciones a los premios Latin Grammy, entre ellos, Álbum del año y Mejor álbum de música flamenca. Ella misma cuenta así lo que la llevó al mundo de lo jondo: “En la intimidad de mi habitación, cuando me quedaba a solas con mi piano y acababa de estudiar lo que me habían mandado en el conservatorio: estudios de Chopin, preludios y fugas de Bach… me preguntaba: ¿Qué pasaría si tocase acordes flamencos, acompañándome a mí misma? Ese día sin darme cuenta estaba iniciando mi propio camino. Amo profundamente el flamenco y con mi voz rasgada y el piano, mi fiel compañero, quería llegar a una mezcla donde encajasen perfectamente los diseños melódicos y las estructuras rítmicas flamencas. Todos amamos el flamenco. No creo que evolucionar signifique traicionarlo”. En encuentro, además de por su piano, María Toledo será acompañada por la guitarra de Antonio Sánchez y las palmas de Juan Diego Valencia y Lúa Cantarote.

FEX

En el Cine-Teatro Municipal de Castilléjar, a las 21:00 actuará un coro infantil directamente llegado desde Los Ángeles (California), el Pacific Boychoir Academy, prestigioso conjunto salido de una escuela que coloca a la música en el centro de su formación y que ha sido ganador de un Grammy. Los Angeles Times ha descrito la calidad del sonido del coro como “asombrosa”, y el New York Times elogió su capacidad para interpretar música “mucho más allá del alcance de la mayoría de los coros infantiles”. Dirigido por Andrew Brown, el coro ofrecerá un programa conformado por canciones espirituales americanas, así como diverso repertorio clásico, de Antonio Vivaldi a Serguéi Rachmáninov.

La Banda Municipal de Granada actúa a las 21:30 en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real con la batuta de su titular Ángel López Carreño y con el pianista Juan José Muñoz Cañivano, un barcelonés afincado hace décadas en Granada, como solista. Muñoz Cañivano está aprovechando 2023, en que se cumple el 125 aniversario del nacimiento de George Gershwin (1898-1937), para mostrar su especial afinidad con el gran maestro neoyorquino. En esta ocasión tocará una de sus obras más célebres, la Rhapsody in blue. El conjunto completará con otros dos grandes hits del compositor: la Obertura cubana y Un americano en París.

Antagon theaterAKTion es el nombre de una compañía de teatro multinacional fundada en Alemania en 1990. A las 22:00 en la explanada del Palacio de Congresos ofrecerá Diáspora, un espectáculo basado en Las troyanas, tragedia clásica de Eurípides que se ocupa de las mujeres que sufren las secuelas de la guerra, la ocupación y la pérdida, no solo humana sino también de la tierra que se habita. A través del teatro físico, de la música en vivo, de vídeo proyecciones y de una escenografía escultórica, la vida de estas mujeres se traslada al año 2023. El espectáculo, dirigido por Margò Paciotti y Barbara Luci Carvalho se presenta como una actividad abierta al público para inaugurar el I Encuentro Transnacional organizado por el proyecto de Europa Creativa, Common Ground.

Conciertos gratuitos

Los jueves de Festival a las 10:30 horas se abre la oferta para los conciertos gratuitos en las iglesias. Se trata de una reserva anticipada de asiento, que tendrá un coste de 1,50 euros si se hace a través de la web y de un euros si se hace en taquilla. Este jueves los conciertos que se ofrecen son los de Nereydas (Monasterio de San Jerónimo, 12:30) y Ton Koopman (Parroquia de Nuestro Salvador, 21:00), ambos previstos para el sábado 1 de julio. La adquisición por Internet se cierra a las 9:30 del día del concierto. Las localidades que queden sin asignar se podrán ocupar por las personas que se acerquen a los recintos sin entrada.