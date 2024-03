Agenda Cofrade: estos son los actos del tercer fin de semana de Cuaresma en Granada

Las Hermandades y Cofradías de Granada afrontan el tercer fin de semana de Cuaresma, cargado de grandes actos. La ciudad se prepara para recibir en sus calles a algunas de sus grandes devociones, destacando el Via Crucis del Santísimo Cristo del Perdón, el Via Crucis de la Juventud de Granada de la Oración en el Huerto de Nuestro Señor o el Via Crucis de Jesús de la Sentencia, entre otros.

Otras citas importantes serán el Devoto Besapiés de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia, el Devoto Besapiés de Nuestro Padre Jesús del Rescate o el Devoto Besapiés del Santísimo Cristo del Consuelo. Grandes citas que anuncian la llegada de la Semana Santa 2024, que la ciudad de Granada aguarda con gran fervor.

Programación de actos - Tercer fin de semana de Cuaresma

Viernes, 1 de marzo de 2024

Devoto Besapiés en honor a Nuestro Padre Jesús de la Paciencia (Hermandad de las Penas). Tendrá lugar en la Iglesia Imperial de San Matías, en horario de 12:00-14:00 horas y 16:00-18:45 horas.

Cuarto día de Solemne Quinario en honor a Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada (Hermandad de la Sagrada Lanzada). Predicará el Rvdo. D. Daniel García Miranda. Se celebrará en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, a las 20:00 horas. Exposición del Santísimo Sacramento a las 19:30 horas.

Rezo del Santo Via Crucis Parroquial (Hermandad de la Santa Cena Sacramental, Hermandad de la Cañilla y Hermandad del Rosario). Se celebrará en la Iglesia Santa Cruz “La Real”, a las 20:00 horas.

Quinto día de Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Expiración (Hermandad de los Escolapios). Predicando el Rvdo. D. Juan Bautista Amat Medina, Director Espiritual de la Corporación. Se celebrará en la Iglesia de San José de Calasanz, a las 20:00 horas.

Cuarto día de Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de San Agustín, Sagrado Protector de la Ciudad de Granada (Hermandad de San Agustín). Predicará el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico Pavés, Vicario General del Arzobispado de Granada. Se celebrará en el Monasterio del Santo Ángel Custodio a las 20:00 horas. Exposición del Santísimo Sacramento a las 19, ejercicio del Solemne Quinario y Santa Misa.

Rezo del Santo Via Crucis presidido por Jesús de la Sentencia (Hermandad de la Sentencia). Se celebrará en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, a partir de las 20:00 horas. El itinerario previsto será Carrera del Darro, Paseo del Padre Manjón, Cuesta del Chapiz, San Juan de los Reyes, Placeta de la Concepción, Concepción de Zafra, Carrera del Darro, a su Templo.

Segundo día de Solemne Triduo en honor a Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas (Hermandad de la Sentencia). Predicará el Rvdo. Sr. D. José Gabriel Martín Rodríguez, Consiliario de la Corporación. Se celebrará en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, a las 19:00 horas.

Rezo del Santo Via Crucis y cuarto día de Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno (Hermandad del Nazareno). Predicando el Rvdo. D. Javier Sabio Sánchez, Director Espiritual de la Corporación. Se celebrará en el Monasterio Carmelitas Descalzas de Granada, a las 20:45 horas. Bendición con el Santísimo Sacramento y Reserva.

Devoto Besapiés en honor a Nuestro Padre Jesús del Rescate, el tradicional primer viernes de marzo (Hermandad del Rescate). Tendrá lugar en la Iglesia Conventual del Santísimo Corpus Christi, en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas. Al término, Solemne Eucaristía en honor a Nuestro Padre Jesús del Rescate, a las 21:00 horas.

Presentación de la caída frontal del palio de Nuestra Señora de la Salud (Hermandad de la Redención). La pieza ha sido ejecutada por D, Javier Núñez, bajo diseño de D. Álvaro Abril Vela. Tendrá lugar en el Palacio de los Condes de Gabia, a las 20:00 horas.

Sábado, 2 de marzo de 2024

Función Principal de Instituto en honor al Santísimo Cristo de la Expiración (Hermandad de los Escolapios). Predicada por el Rvdo. D. Juan Bautista Amat Medina, Director Espiritual de la Corporación. Se celebrará en la Parroquia de San José de Calasanz, a las 20:00 horas.

Rezo del Santo Via Crucis presidido por el Santísimo Cristo del Consuelo (Hermandad de los Gitanos). Se celebrará en la Abadía del Sacromonte, a las 18:00 horas. Recorrerá algunas calles de la feligresía. Al término, Devoto Besapiés en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Rezo del Santo Via Crucis de la Juventud Cofrade, presidido por la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos (Hermandad del Huerto). Se celebrará en el Real Monasterio de la Madre de Dios de Monjas Comendadoras de Santiago, a las 20:30. El itinerario previsto será Comendadoras de Santiago, Santiago, Plaza del Realejo, Plaza Fortuny, Portería de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, Fray Luis de Granada, Paco Seco de Lucena, Solares, Santiago, a su Templo.

Rezo del Santo Via Crucis presidido por el Santísimo Cristo del Perdón (Hermandad de la Aurora). Se celebrará en la Iglesia de San Miguel Bajo y María Santísima de la Aurora Coronada, a las 20:00 horas. En el recorrido previsto, visitará la Iglesia Parroquial de San Gil y Santa Ana en conmemoración del Centenario Fundacional de la Hermandad del Santo Sepulcro.

Quinto día de Quinario en honor a Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada (Hermandad de la Sagrada Lanzada). Predicando el Rvdo. D. Cristóbal Sánchez Liñán. Se celebrará en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores a las 20:00 horas. Exposición del Santísimo Sacramento a las 19:30 horas.

Tercer día de Solemne Triduo en honor a Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas (Hermandad de la Sentencia). Predicará el Rvdo. Sr. D. José Gabriel Martín Rodríguez, Consiliario de la Corporación. Se celebrará en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, a las 20:00 horas.

Presentación del Cartel “Estudiantes 2024” (Hermandad de los Estudiantes), obra de D. Pablo Córdoba Salmerón. La presentación correrá a cargo de D. Jacobo Bolívar. Tendrá lugar en la Parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor. Al término, concierto de la Banda de Música María Santísima de los Remedios (Granada).

Eucaristía Mensual de Reglas (Hermandad del Silencio). Se celebrará en la Parroquia de San José, a las 20:00 horas.

Quinto día de Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de San Agustín, Sagrado Protector de la Ciudad de Granada (Hermandad de San Agustín). Predicará el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico Pavés, Vicario General del Arzobispado de Granada. Se celebrará en el Monasterio del Santo Ángel Custodio a las 20:00 horas. Exposición del Santísimo Sacramento a las 19, ejercicio del Solemne Quinario y Santa Misa.

Quinto día de Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno (Hermandad del Nazareno). Predicando el Rvdo. D. Javier Sabio Sánchez, Director Espiritual de la Corporación. Se celebrará en el Monasterio Carmelitas Descalzas de Granada, a las 20:45 horas. Bendición con el Santísimo Sacramento, Reserva e Imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Corporación.

Domingo, 3 de marzo de 2024

Devoto Besapiés en honor a Nuestro Padre Jesús del Perdón (Hermandad de la Aurora). Tendrá lugar en la Iglesia de San Miguel Bajo y María Santísima de la Aurora Coronada, de 11:00 a 20:00 horas, en horario ininterrumpido.

Función Principal de Instituto en honor a Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas (Hermandad de la Sentencia). Predicará el Rvdo. Sr. D. José Gabriel Martín Rodríguez, Consiliario de la Corporación. Se realizará Solemne Profesión de Fe, Juramento de Reglas e Imposición de Medallas a los nuevos hermanos de la Corporación. Se celebrará en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, a las 11:00 horas.

Presentación XXXVIII Guía Jesús Despojado (Hermandad del Despojado). La presentación correrá a cargo de D. Fernando Egea Fernández-Montesinos. Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Exmo. Ayuntamiento de Granada, a las 12:00 horas. Al término, concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Despojado de sus Vestiduras (Granada).

Eucaristía Mensual de Reglas (Hermandad de los Favores). Se celebrará en la Parroquia de San Cecilio, a las 12:00 horas.

Solemne Eucaristía Principal de Instituto en honor al Santísimo Cristo de San Agustín, Sagrado Protector de la Ciudad de Granada (Hermandad de San Agustín). Predicará el Rvdo. P. Francisco J. Tejerizo Linares CSsR, Delegado Episcopal para la Vida Consagrada y Director Espiritual de la Corporación. Se realizará Profesión de Fe, Renovación del Juramento de Reglas y Comunión General de hermanos. Se celebrará en el Monasterio del Santo Ángel Custodio a las 12:30 horas.

Presentación IX Cartel “Juventud Santa Cena y Victoria 2024” (Hermandad de la Santa Cena Sacramental). La presentación correrá a cargo de D. Fernando Pérez Gómez. Tendrá lugar en el Salón de Prensa del Colegio mayor Santa Cruz “La Real”, a las 12:30 horas.

Pregón de la Semana Santa del Realejo 2024 (Hermandad de la Cañilla, Hermandad de la Santa Cena Sacramental, Hermandad del Rosario, Hermandad de la Alhambra, Hermandad de los Favores, Hermandad del Huerto, Hermandad de las Penas y Hermandad del Nazareno). El pregón correrá a cargo de D. Carlos Acal Romero. Tendrá lugar en el Real Monasterio de la Madre de Dios de Monjas Comendadoras de Santiago, a las 19:00 horas.

