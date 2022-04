Aguasvira lanza una campaña para el consumo responsable de agua en Granada

Aguasvira, empresa gestora del ciclo integral el agua en 22 municipios del cinturón metropolitano de Granada, ha lanzado la campaña ‘Sin agua la vida se complica’ para fomentar el consumo responsable de agua. “Estamos en una situación de emergencia por sequía en nuestro entorno por lo que más allá de las campañas periódicas que realizamos dada nuestra preocupación por el cambio climático y sus consecuencias, ésta es especialmente necesaria, intensificándola con mensajes concretos de ahorro en distintas situaciones cotidianas”, expone el gerente de Aguasvira, Carlos Corral.

Los mensajes de esta campaña, que se sustentan de manera principal en imágenes muy ilustrativas, se centran en mostrar labores cotidianas que serían prácticamente imposibles de realizar ante la falta de agua. Es el caso de cocinar un plato de pasta, poner la lavadora, ducharse o tomar un baño en una piscina y siempre acompañados del eslogan de la campaña ‘Sin agua la vida se complica’ para reforzar la idea.

Estos mensajes directos están acompañados por una serie de consejos concretos para ahorrar agua que se dividen en diferentes estancias y situaciones cotidianas. Así, en la cocina se recogen recomendaciones como cerrar el grifo mientras se enjabona los platos, poner el lavavajillas cuando esté en plena carga o enjuagar la fruta en un recipiente. Para el baño hay indicaciones como no tener el grifo abierto mientras se lavan los dientes, recoger agua en un recipiente mientras se calienta el agua para usarla para riego o instalar sistemas economizadores. En el jardín, revisar posibles fugas, evitar el uso de la manguera para limpiar y optar por barrer o evitar regar en las horas de más sol para que no haya evaporación. Por último en la piscina, se expone la necesidad de taparla para evitar la evaporación, tener un mantenimiento adecuado para que no se pierda o instalar pulsadores automáticos si se cuenta con duchas en el exterior.

La campaña se difundirá a través de distintos carteles y video divulgativo remitidos a los Ayuntamientos y centros educativos del ámbito de gestión de Aguasvira, así como en redes sociales y banner en las facturas de los usuarios del servicio.

Esta campaña recoge el testigo de ‘El Valor del Agua’, realizada el año pasado, en la que se intentaba cuantificar en botellas lo que supone tirar de la cadena o lavarse las manos, y se enmarca dentro de otra global denominada ‘Aguasvira, #TransformamoselplanetaAgua’ con la que se intenta poner en valor todo lo que se hace desde Aguasvira en Innovación, su proceso de digitalización, sus avances en Economía Circular, su determinación para alcanzar la neutralidad en carbono y su búsqueda de pactos y alianzas con el propósito de cumplir con los Objetivos de Desarrollos Sostenibles y la Agenda 2030 de la ONU.