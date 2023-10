1991: El año en el que La General se come a la Provincial y Jara deja la Alcaldía

El 1991, capicúa, tal vez eclipsado por el 1992 en el que se hicieron muchas cosas, fue un año soso en Granada. Un año de tránsito. Tal vez lo más destacado en él es que hubo elecciones municipales y cambio de alcalde. Los comicios se celebraron el 26 de mayo y Antonio Jara decidió no presentarse a un cuarto mandato. Los socialistas designaron candidato a Jesús Quero Molina. El Partido Popular volvió a confiar en Gabriel Díaz Berbel como cabeza de lista tras los buenos resultados de 1987. Parecía que esta vez sí el PP se haría con la Alcaldía. Jara había tenido muchas críticas, el CDS estaba en modo desaparición y el PP había fichado a Luis Gerardo García-Royo para que se encargara de Urbanismo. Ganó el PP en votos, pero el PSOE volvió a unirse a Izquierda Unida para tener más concejales y poder gobernar. Atrás quedaba una etapa de doce años en la que Antonio Jara había conseguido modernizar la ciudad. Algunos han dicho que es porque dispuso de mucha guita, pero hay gente que tiene mucho dinero y no sabe cómo gastarlo. Él sí supo.

En la provincia no pasó igual. El PSOE ganó en casi todos los pueblos importantes. Tuvo mucho que ver la integración del PTE de Santiago Carrillo en el Partido Socialista. El PSOE incluso logró recuperar algunas alcaldías que habían quedado en manos del PA como Huétor Vega y Salobreña. También en Almuñécar los socialistas lograron desbancar a Juan Carlos Benavides mediante un pacto con los independientes de La Herradura. La absorción del PTE le hizo ganar al PSOE en Maracena y Montefrío. También en Padul. En Huéscar ganó un partido llamado Unidad Granadina, que estaba liderado por José Pablo Serrano, que había sido alcalde con UCD y Alianza Popular. Izquierda Unida quedaba en muchos lugares relegada, casi sin fuerza en los ayuntamientos.

En la Diputación ganó el PSOE e impuso a su candidato: José Olea Varón, que un año más tarde sería relevado por Antonio India Gotor.

El año comenzó con la noticia de la absorción de la Caja Provincial por la Caja General de Ahorros de Granada. Estaban de moda la fusión de entidades bancarias. También en 1991 se produjo una gran fusión de cinco Cajas de Ahorros, las de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, para dar origen a Unicaja, con sede social en Málaga, la primera del ranking en Andalucía y una de las primeras a nivel nacional. Según ha escrito Gabriel Pozo, la Caja Provincial de Granada estaba abocada a la quiebra y antes de que quebrara definitivamente, el PSOE (por indicación del Banco de España), recomendó el inicio de una operación sigilosa para entregar la Provincial a la Caja de Ahorros de Granada. En ambos consejos dominaban personas del mismo partido, si bien en la presidencia de Caja Granada estaba el independiente Manuel Martín Rodríguez. "En Caja Granada no se tuvo más remedio que 'invitar' a la Provincial a iniciar conversaciones para una futura integración entre ambas. Corría el 29 de marzo de 1989 cuando ambas partes se reunieron por vez primera. La enferma sangraba abundantemente", dice Pozo. En enero de 1991 Vicente Azpitarte (presidente de la Provincial) y Manuel Martín, por parte de La General, sellaron el acuerdo.

Muchas inauguraciones

1991 será un año de muchas inauguraciones, algunas a prisa y corriendo porque había elecciones y cualquier acto relevante podía servir para hacer campaña. Por ejemplo, dos semanas antes de los comicios se inaugura el Palacio de Deportes. Con un aforo de 7.620 espectadores se quedó pequeño para el partido de inauguración que enfrentó al Puleva contra el TSKA de Moscú. El partido lo ganaron los anfitriones por 81 a 78. El Palacio de los Deportes se inauguró para ser la nueva casa del equipo de baloncesto de la ciudad. Pero tardó poco en convertirse en la gran infraestructura cultural de Granada, que sólo contaba con la plaza de toros como escenario para los grandes conciertos, con el inconveniente de que las grandes estrellas sólo podían desembarcar fuera de la temporada taurina. El Palacio de los Deportes se metió de lleno en el circuito musical de la época. Hasta Bob Dylan recalaría en él.

Y ya que mentamos a la plaza de toros de Granada, también conocida como la Monumental de Frascuelo, tenemos que decir que fue catalogada en 1991 como como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. La medida venía promovida, entre otras cuestiones, para evitar nuevos problemas relacionados con la construcción de inmuebles en las zonas colindantes de la plaza, algo que había levantado una gran polémica a nivel local dos años antes. En la plaza de toros granadina, de estilo mudéjar y una de las diez más grandes de España, habían tomado la alternativa Miguel Montenegro, José Julio Granada y en 1991 Paquito Ruiz. Años después lo harían Francisco Porcel, El Fandi, Chamaquito de Granada y Miguel Hidalgo, que ha sido el último. Ahora está infrautilizada, ya que solo se llena en las corridas del Corpus, pero cuando se inauguró en 1928 constituyó un gran acontecimiento en el que participaron de alguna forma u otra todos los granadinos. En aquella lejana inauguración se repartieron cuatro mil kilos de pan entre los pobres y el compositor granadino Francisco Alonso hasta compuso el pasodoble Graná e mi arma para ser interpretado antes del inicio del festejo. Torearon aquel día Chicuelo, Cagancho y Armillita Chico. Hoy, el sitio, en la Avenida del Doctor Olóriz, es más conocido por ser lugar de concentración de personas que van al lugar a divertirse porque en los bajos de la plaza se han construido bares, restaurantes y pubs. Ahora las corridas allí son de otro tipo.

Emasagra inaugura en el mes de marzo un nuevo edificio social en la calle Molinos, donde se ubicarían los servicios de atención al cliente, administración y sistemas. También ese año, en octubre, se inaugura la nueva sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que había iniciado su actividad en 1985 de la mano de Patxi Catalá.

La Corrala de Santiago, rescatada por una restauración efectuada por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, fue cedida en 1991 a la Universidad de Granada para que siguiera funcionado en principio como residencia de invitados de esta institución. Aunque esta función se iría ampliando a lo largo de los años con la realización de actividades como exposiciones, teatro y conciertos. Fue un singular rescate de uno de los más representativos modelos populares de arquitectura desarrollados en Granada de los siglos XVI y XVII, típico de la zona baja de la ciudad, justo en el barrio de El Realejo.

En 1991 se termina de construir, por fin, la circunvalación y se instala en Granada el Archivo Manuel de Falla. Por ese motivo se estrena un documental (Fuego y agua), que gira en torno a la vida del músico. El documental se rodó en gran parte en Granada e incluye una serie de entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del músico. Integrado en el edificio del Auditorio Manuel de Falla, inmediato a la Casa-Museo del músico, el Archivo está constituido por un fondo histórico y una extensa biblioteca de referencia sobre el compositor y su época. Se dice que Manuel de Falla, minucioso y bibliófilo, era de las personas que lo guardaban todo, por eso se puede encontrar en el Archivo desde partituras hasta un recibo del contador de la luz.

Visitas reales

En junio, el rey don Juan Carlos I coge su helicóptero y se viene a Granada para participar en un homenaje que se le iba a hacer al piloto ruso Anatoly Grishchenko, considerado el héroe de Chernobil. El homenaje formó parte de una jornada de convivencia con los mandos de la base en la que don Juan Carlos, siendo príncipe, hizo prácticas de piloto. La Base Aérea de Armilla decidió homenajear a Anatoly Grishchenko porque se dedicó a verter hormigón y arena sobre el entorno de la central nuclear de Chernobil en las jornadas siguientes al 26 de abril de 1986, cuando se incendió uno de los reactores de la planta, en las cercanías de Kiev, en Ucrania. Él acostumbraba a pilotar helicópteros civiles por entonces, y tras el accidente formó parte del cuerpo de técnicos que condujeron algunos aparatos con blindaje de plomo hacia la central en un intento desesperado de detener la nube radiactiva, que se extendió cientos de kilómetros. Grishchenko murió en 1989 de una leucemia aguda que los médicos vincularon a la exposición a altas dosis de radiación. En el museo que hay en la Base Aérea hay un casco de piloto que perteneció a él.

Por cierto, ese año un grupo de niños de Chernobil pasaron unos días en Granada. Ellos se encargaron de inaugurar el servicio de burro-taxis que se implantó con fines turísticos para recorrer los barrios del Albaicín y el Sacromonte. El servicio costaba mil pesetas y permitía a los turistas recorrer los citados barrios montados en borricos.

El día 3 de octubre, fue el Príncipe Felipe quien abrió los actos conmemorativos del V Centenario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Don Felipe fue nombrado hijo adoptivo del municipio y presidió distintos actos de un amplio programa que culminaría un año más tarde con la celebración de las tradicionales Fiesta de las Capitulaciones. Fue en Santa Fe donde los Reyes Católicos decidieron poner fin a la Guerra de Granada y para ello erigieron el campamento en piedra y ladrillo, lo que constituyó un golpe de significativa importancia psicológica para los sitiados en la ciudad de la Alhambra. De esta forma, se edificó la ciudad campamento en sólo ochenta días, incluidas varias torres (destacando la Torre de Santiago, en la muralla este del recinto), muros y una fosa alrededor de toda ella, así como cuatro puertas que en la actualidad perduran, llamadas los cuatro arcos o puertas, cada uno de ellos con propio nombre. Y fue allí donde se firmaron unas capitulaciones que recogen los acuerdos entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón relativos a la expedición a las Indias. Así, en este documento se le otorgan al navegante genovés los títulos de almirante, virrey y gobernador general en todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida, así como la décima parte de todos los beneficios obtenidos, nombrando como herederos a sus sucesores de forma vitalicia. También se le concedió un diezmo de todas las mercaderías que hallase, ganase y hubiese en los lugares conquistados.

Muere José Guerrero

Los sucesos, esos que nunca falta, tampoco eludieron 1991. El 27 de enero seis personas resultaron heridas durante una reyerta en el Polígono de la Cartuja entre los miembros de dos familias de origen gitano. En el tumulto también resultaron heridos un miembro del Cuerpo Nacional de Policía y un transeúnte, quienes intervinieron para intentar poner fin a la pelea. En la reyerta se utilizaron escopetas y una niña de dos años y medio resultó gravemente herida al recibir un impacto en el tórax.

Entre las muertes de ilustres granadinos, ese año está la del José Guerrero, que tiene un museo dedicado en la calle Oficios, en la antigua redacción de Patria. José Guerrero murió el 23 de diciembre en Barcelona, en casa de su hija Lisa. Sus familiares echaron sus cenizas bajo un olivo. José Guerrero, artista reconocido en todo el mundo, se fue de Granada en el año 1940, vivía en Nueva York desde 1950, en que se nacionalizó estadounidense. «Uno se tiene que ir de los sitios porque no le queda otro remedio. Yo en Granada me asfixiaba, no tenía un ambiente propicio para mi trabajo. Había una gente muy reaccionaria, como la ha habido siempre en esta ciudad, y me hubiera sido imposible llegar donde he llegado, hacer lo que he hecho quedándome aquí», dijo cuando vino en 1981 a participar en un homenaje que le rindió su ciudad natal.

Ese año el Granada CF hace aguas por todos sitios, sobre todo a la hora de gobernarlo. Tras la espantá en noviembre de 1990 de José Antonio Murado, que había prometido subir el equipo a Primera, hay un vacío de poder en la presidencia. En enero de 1991 se hace cargo del club una gestora presidida por Gerardo Cuerva. Mal que bien, dice José Luis Ramos, "conseguirá esta junta terminar la temporada entre mil dificultades de todo tipo, fundamentalmente económicas, pero también en lo que respecta a su labor de convocar elecciones y buscar a alguien que en esta tesitura se quisiera hacer cargo del club".

Después de varios intentos de abrir el reglamentario proceso electoral, a mediados de junio sale elegido José Aragón, que estará hasta 1995. Aragón, que murió en febrero de 2017, tiene en su trayectoria dos récords. El primero haber logrado bajo su mandato la mayor afluencia de público que se recuerde en el viejo Los Cármenes, en aquel mítico partido en Segunda B ante la UD Las Palmas. Más de 25.000 personas fueron a ver ese partido. El segundo récord el haber ganado en el sorteo de lotería de Navidad 60 millones en el 'gordo' y 30 millones del tercer premio. Nunca nadie ha tenido tanta suerte en Granada.