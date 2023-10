Premio nacional a Antonio García, el alma de la Hostelería de Granada

La hostelería en Granada es un sector vivo y con mucho dinamismo. Supone una parte importante del PIB de la provincia y da trabajo a miles de personas desde la capital hasta la Costa Tropical o al Norte. Cada vez más destaca por la calidad de sus productos y es conocida por mucho más que las tapas.

Una de las personas que más ha destacado en este sector es Antonio García, actual secretario general de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Gracias a su trabajo en el terreno asociativo ha sido galardonado por la asociación Hostelería de España con el Premio a la promoción asociativa del sector en los Premios Nacionales de Hostelería, que se organizan cada año.

Los Premios Nacionales de Hostelería reconocen la labor de los establecimientos, empresas e instituciones que han destacado en aspectos tan diferentes como la innovación, la responsabilidad social, el apoyo a la cultura, la sostenibilidad, compromiso con las personas con discapacidad, y otros campos, y pueden ser considerados un ejemplo para el sector por su contribución a engrandecer la hostelería y aportar buenos modelos a seguir.

Las asociaciones de hostelería de España participan activamente en estos premios, presentando las candidaturas de aquellas empresas que reúnen méritos en cada una de las categorías. Para ello deben enviar un dossier ilustrativo que acredite los méritos que le hacen optar a las diferentes categorías.

Además de los premios, el jurado otorga una serie de reconocimientos a diferentes entidades, personalidades e instituciones que destacan por su colaboración con el sector y por sus acciones encaminadas a favorecer y dinamizar la hostelería nacional.

Trayectoria de un trabajador incansable

Nacido en la localidad de Polícar en 1959, García entró en la Federación Provincial de Hostelería y Turismo en 1993. Desde entonces ha defendido del sector con uñas y dientes y ha ayudado al asociacionismo de la hostelería, lo que le ha hecho merecedor del reconocimiento de sus compañeros de profesión a nivel nacional.

En la actualidad, la Federación provincial de Hostelería y Turismo de Granada es una organización con un fuerte peso en la sociedad granadina, presente en los eventos gastronómicos y turísticos más importantes y siempre reivindicando la importancia del sector con movilizaciones y demandas a diferentes instituciones.

García recogerá el premio el próximo 7 de noviembre en Madrid, rodeado de colegas de profesión que destacarán su importante labor y trabajo realizado en Granada durante más de 30 años.

El propio García ha destacado a este periódico que está "muy contento, feliz y muy honrado" de recibir este premio, que según Hostelería de España se le ha otorgado con un amplio consenso entre los representantes de toda la nación.

"Para mí el premio es muy significativo, y que sea a nivel nacional más aún. Se me da al trabajo realizado y no puedo tener más que el sincero agradecimiento por ello. A estos premios todas las provincias de España presentan sus nominados, y merecérselo se lo merece mucha gente, por lo cual es de agradecer que me lo hayan dado y con tanto consenso", ha valorado.

Fue el actual presidente de la Federación granadina, Gregorio García, quien le propuso para este galardón, buscando que fuera todo un reconocimiento a la carrera profesional de Antonio, quien el año que viene cumplirá 65 años.

"Cuando pasas más de 30 años trabajando en el puesto que te gusta junto al empresariado y defiendes la causa, y te lo reconocen con premios como estos, te sientes feliz y honrado. Son muchas las personas a las que les tengo que dar las gracias. A todos los presidentes y consejos de la federación, que me han dejado trabajar, a todos los asociados, sin los que no son nadie, a mis compañeros.

También ha tenido un recuerdo para sus dos hijos y su mujer, sin los que "no hubiera llegado". "Me he dedicado en cuerpo y alma a la Federación. He trabajado muchas horas durante fines de semana y festivos porque el movimiento empresarial hay que protegerlo", ha considerado.

Preguntado por la jubilación, García asegura creer que los cambios en todas las instituciones "son necesarios", y asegura que no se va a aferrar al cargo. Pero también matiza que su salida no será de un día para otro, sino progresiva.

"No me voy a ir de la Federación corriendo, la dejaré poco a poco y preparando la transición. Pero mi tiempo toca a fin, es natural, y estoy convencido de que la renovación de las organizaciones es necesaria", ha concluido.