El Ayuntamiento de Granada defiende un nuevo modelo de colaboración "público-privada" para hacer frente al aumento del uso de las instalaciones deportivas

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, explicó a este diario que la idea de su cartera es "hacer un cambio en modelo de gestión en deportes", y argumentó en que "si nos vamos 35 años atrás, en el génesis del Patronato Municipal de Deportes, la sociedad ha cambiado mucho, pero el modelo no ha cambiado". "Hace 35 años, si la Concejalía era una esfera que daba una cobertura determinada al deporte, la demanda ahora ha aumentado por diez, pero la concejalía sigue siendo la misma", añade.

Por ello, "es fundamental que las políticas sean otras, y la colaboración público-privada es fundamental para mejorar servicios. No lo hemos inventado nosotros. Se está implantando a nivel nacional en grandes ciudades porque cada vez cuesta más afrontar la demanda". Uno de los puntos es Bola de Oro, aunque no hay previsto que otras instalaciones sigan el mismo camino.

En este caso, según el edil, "vamos a intentar hacer una concesión por la cual podamos hacer inversiones, enriquecer en equipamientos la instalación, y todo sin que se pierda un solo puesto de trabajo". "Esa cogestión y la empresa que pueda ganarla nos va a dar esa oportunidad, siempre vigilando los precios, y el su modus operandi, como estamos haciendo con el 02 o el Inacua, que funcionan bien", ha incidido Iglesias.

En el caso de fijar los precios, estos son fijados por el Ayuntamiento: "Siempre tenemos la última palabra". "El objetivo es llegar al mayor número de gente posible y mirar a quienes no pueden permitírselo. Nosotros, con las concesiones, hacemos un reunión mensual donde controlamos esto", comenta el concejal, que admite que se ha armado "mucho revuelo con privatización", matizando que "no lo es", y que con este modelo de "cogestión" se "ofrecen servicios que para los ayuntamientos no es posible". Lo que se va a primar en este concurso, confirma Iglesias, es "primar empresas con experiencia en gestión deportiva" para así evitar fracasos como la primera etapa del Antonio Prieto o del centro We.