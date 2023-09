Ayuntamiento y Junta ofrecen la primera experiencia laboral a 23 jóvenes granadinos

El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía ofrecen a jóvenes desempleados menores de 30 años que acaban de finalizar su formación educativa (título universitario, de formación profesional de grado medio o superior, título reconocido equivalente a los anteriores o certificado de profesionalidad) su primera experiencia laboral a través de un programa puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



La ciudad se convierte además en el único municipio de la provincia de Granada que ha conseguido la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía con una subvención de 738.594 euros para poner en marcha el programa denominado “Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas” (PEX), por el que se han contratado 23 jóvenes con una duración mínima de diez meses y máxima de doce, a tiempo completo.



La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado, durante la presentación de la iniciativa, en la que ha estado acompañada por el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, José Javier Martín Cañizares, que con esta iniciativa el Ayuntamiento de Granada ratifica su compromiso por favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, “dotándolos de las habilidades y competencias profesionales y sociales que les facilite su incorporación en el mercado laboral”.

El programa, en el que participan 65 administraciones y entidades del sector público de toda Andalucía, financia con 22,3 millones de euros de fondos europeos la ocupación de un total de 677 jóvenes andaluces, bajo la modalidad de contrato en prácticas, en órganos de la Administración autonómica y corporaciones locales para el desarrollo de tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía ambiental, la digitalización de servicios, la cohesión social y el desarrollo local rural.



“Con este programa, lo que pretendemos es facilitar a los jóvenes una primera experiencia laboral en entidades públicas pues, aunque estén bien cualificados, hoy en día encuentran dificultades para hacerse un hueco en el mercado laboral si no han podido adquirir antes muchas de las competencias que buscan las empresas a la hora de seleccionar personal”, según ha explicado el delegado territorial de Empleo. “La capital cuenta en la actualidad con 20.650 personas desempleadas, de las que el 26% tienen menos de 30 años, por lo que no podemos formar a nuestros jóvenes y luego dejarlos a su suerte. Todos hemos necesitado que alguien nos diese una oportunidad para comenzar nuestra carrera profesional y nuestros jóvenes no pueden ser menos. Ellos son el presente y el futuro”, ha incidido.



Por ello, Martín Cañizares ha subrayado “que, mientras haya una tasa de paro como la actual, la Junta de Andalucía seguirá apostando por medidas como el PEX, iniciativas que desarrolla con la implicación absoluta de administraciones como el Ayuntamiento de Granada”. La máxima responsable municipal ha prestado especial atención a la “singularidad” del ámbito de actuación de las prácticas, en tanto que, según ha subrayado, afectan a proyectos y líneas de desarrollo económico y social “con una alta demanda dentro del mercado laboral por su carácter innovador y tecnológico”.



Así, según ha explicado, en Granada los 23 jóvenes contratados van a desarrollar un total de 16 actuaciones, de las que tres están relacionadas con la mejora de la sostenibilidad ambiental y territorial de la ciudad; seis con la digitalización de los servicios municipales, y el resto se enmarcan dentro de las líneas de gestión municipales dirigidas a la implantación de proyectos de desarrollo del empleo y la mejora de la calidad de vida.



Las contrataciones, llevadas a cabo a través del Servicio Andalucía de Empleo, han consistido en siete puestos, un 30,45 por ciento de las contrataciones, para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la mejora y cuidado del medio ambiente, entre las que ha subrayado la digitalización y automatización de instalaciones de alumbrado público de la ciudad, de cara a mejorar el eficiencia energética en edificios municipales y centros escolares; la mejora de los activos de salud urbana en el Albaicín con la participación ciudadana mediante medidas dirigidas a favorecer la economía circular, y programas para la sostenibilidad ambiental y territorial de la vega granadina.



Los proyectos relativos al desarrollo y mejora de las competencias digitales en la ciudad, con siete puestos contratados, permitirán, entre otras iniciativas, impulsar en el Ayuntamiento de Granada la puesta en marcha de una iniciativa Open Data, mejorar las competencias digitales básicas en zonas vulnerables de la ciudad o la creación de una web multiplataforma para que la ciudadanía acceda a la visualización de información medioambiental.



Las personas contratadas, a través del Servicio Andaluz de Empleo, que seleccionó a tres candidatos en función de los criterios de mayor adecuación a cada puesto, estudios específicos y valoración curricular, recibirán un incentivo que oscila entre los 1.783,83 euros por mes y persona en los grupos de cotización de la Seguridad Social del 5 al 9, y los 2.675,74 euros correspondientes a los que van del 1 al 4.