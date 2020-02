El Ayuntamiento de Granada se mantiene como acusación particular en el caso Serrallo

El segundo día del juicio por el caso Serrallo ha arrancado con la ratificación de que el Ayuntamiento se mantiene como acusación particular después de que el tribunal diera ayer un plazo de 24 horas al Consistorio para aclarar si su personación en la causa fue probada en el pleno municipal. Finalmente el gobierno socialista de Francisco Cuenca no tramitó correctamente la personación en la causa como acusación particular al no someterlo a la aprobación del pleno, pero el tribunal ha decidido que por primar el interés público se ha de mantener su personación y la correspondiente reclamación económica de 2 millones de euros. De este modo el proceso se mantiene con el Ayuntamiento como única acusación particular al haber pasado el resto de acusaciones a la acción popular por decisión del tribunal el primer día

No obstante el presidente de la Sala ha interpelado a primera hora a la abogada del Ayuntamiento sobre algún posible cambio en la posición del municipio y sus peticiones. “Teniendo en cuenta que en el Ayuntamiento gobiernan ahora tres partidos y uno de ellos es el PP ¿mantiene su petición? “ ha preguntado el magistrado.

Con cara de desconcierto, la abogada municipal, que ha tomado la causa tras la destitución del anterior jefe de la asesoría jurídica, ha contestado que en este momento no tiene “instrucciones diferentes” de lo que ya aparecía en el escrito de acusación que hizo el ayuntamiento bajo el mandato del socialista Francisco Cuenca.