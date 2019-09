El Ayuntamiento tendrá nuevo ascensor tras más de dos años averiado

El concejal de Economía, Urbanismo Obras Públicas y Empresas Participadas, Luis González, ha informado hoy del inicio de un procedimiento de licitación negociada para la sustitución del ascensor del Consistorio, averiado desde hace dos años a cargo de la Dirección de Obras Públicas.

Según ha explicado el edil a través de una nota de prensa, uno de los primeros proyectos que ha impulsado desde su llegada al área es la sustitución de este elevador imprescindible para garantizar la accesibilidad de las dependencias del Ayuntamiento de Granada.“Una administración pública que vela porque se apliquen criterios de accesibilidad a cada construcción que se lleva a cabo en la ciudad no puede mantener un ascensor averiado impidiendo la entrada a la segunda y tercera planta a personas con movilidad reducida” ha explicado González, recordando que el proyecto entraña además la eliminación de barreras arquitectónicas en la casa consistorial.El área liderada por González ha optado por una licitación mediante un procedimiento con negociación que permite “invitar” a varias empresas a presentar una oferta para la obra proyectada para evitar que, como ya ocurrió en mayo de 2019 quede desierto el procedimiento. Esta modalidad es posible según el Art. 167 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que permite la convocatoria de una licitación con negociación cuando “en los procedimientos abiertos o restringidos previos solo se hubieren presentado ofertas irregulares o no aceptables”.En este sentido, ha aclarado que las empresas que participaron en la licitación abierta en mayo, curiosamente “coincidiendo con las inminentes elecciones municipales” no podrían haber optado al no cumplir con la documentación aportada en los pliegos de contratación. Ante esta situación, se ha decidido solicitar al Área de Contratación que inicie esta nueva licitación mediante el citado procedimiento negociado.En concreto, el presupuesto de licitación asciende a 138.189 euros y contempla ampliar el recorrido del ascensor hasta la tercera planta (hasta ahora solo ascendía a la segunda). Además, la obra prevé la mejora de las rampas de acceso al área donde se ubica el elevador así como rebajar los tres escalones existentes en la segunda planta para garantizar la accesibilidad. Todo, en una actuación que cuenta con el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía dado que el Ayuntamiento de Granada está declarado Bien de Interés Cultural.