La excelencia de Granada y lo mejor de nuestra tierra, premiados con la Bandera de Andalucía 2022 de la provincia

Reconocer la labor de los granadinos por su trabajo, valores, principios, esfuerzo y promoción de Granada y Andalucía. Este es el objeto de la entrega de las banderas de Andalucía en la provincia, celebrada presencialmente en el Parque de las Ciencias de Granada este viernes, acto que se recupera tras no poder celebrarse en 2021 debido a la situación pandémica que se vivía entonces.

Personalidades, empresas, instituciones y proyectos que han destacado en alguna de las modalidades premiadas, y que representan la defensa y la trayectoria a favor de la provincia de Granada han recibido con honor este reconocimiento, entregado por la Junta de Andalucía dentro de los actos de celebración del Día de Andalucía.

El Auditorio del Parque de las Ciencias se ha quedado pequeño, lleno de granadinos, instituciones, representantes políticos y altos cargos de cuerpos de seguridad que no han querido perderse la entrega de estas banderas de Andalucía.

El encargado de inaugurar el acto fue el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, quien ha destacado que la celebración de hoy es "un día grande, importante", y ha valorado como "una gran noticia" poder reconocer y celebrar este acto, "un día que festejamos con ilusión y con el deber de reconocer a aquellos que han llevado a Granada por España y el mundo".

La Bandera de Reconocimiento a La Especial Trayectoria ha reconocido a Mercedes Moll de Miguel. Empresaria, política, maestra y enfermera, viuda y con cuatro hijos, fue una de las dos diputadas por la provincia de Granada en la legislatura constituyente, en su caso, por la Unión de Centro Democrático, UCD. Trabajó por la superación de los estereotipos sexistas en el ámbito empresarial y militar, así como para restituir los derechos de las viudas de los militares de ambos bandos en la guerra civil española. En 2002 recibió la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada.

Para Moll de Miguel, es "una enorme satisfacción" recibir el galardón y ha querido agradecer "a todos los que han pensado en ella como receptora de este premio", que llevará "con orgullo y con la cabeza alta" por todo el mundo.

"Yo llevo en Granada 50 años y Granada ha sido la que me ha hecho desarrollarme. Hemos trabajado con intensidad y con una gran satisfacción. España antes era muy proteccionista con la mujer, y esta no tenia formación. En el momento en el que se ha formado la mujer ha cogido su puesto en la sociedad y en la empresa. Yo me precio de haber sido de alguna manera testigo de que las mujeres empresarias, que no podían ni abrir cuentas en el banco antes, han contribuido a sacar adelante a este país", ha valorado.

El galardón de la bandera de la Investigación, La Ciencia y la Salud, ha sido entregada a Bidafarma, cooperativa de distribución mayorista de medicamentos de amplia gama, con el fin de garantizar la distribución en todas las farmacias de España. Ha sido fundamental en los momentos más complicados de la pandemia donde han tenido que reforzar sus protocolos y actuaciones y han sido vitales en la colaboración del reparto de las vacunas Covid.

El encargado de recoger este galardón ha sido José Pablo Torres, uno de los consejeros de Bidafarma, que ha comentado que esta bandera de Andalucía es "un reconocimiento a una labor que durante la pandemia hemos hecho", un trabajo en el que "hemos tenido que derivar todo nuestro trabajo para ser capaces de hacer frente a un virus al que, por suerte, parece que estamos venciendo.

La Bandera de Andalucía del Deporte ha recaído sobre el ciclista de Baza David Valero Serrano. Ganador seis veces del campeonato de España, fue medallista olímpico en el circuito de Izu en los Juegos de Tokio 2020, en la prueba de bicicleta de montaña, por su constante superación y su ejemplo de constancia y trabajo.

El deportista no ha podido recoger el galardón al encontrarse en mitad de una competición, y lo han recibido en su nombre el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el alcalde de Baza, Manuel Gavilán.

Todos los premiados

Además de estos, el primero de los premios que se han entregado en este acto, la Bandera a los Valores Humanos fue el Arenas de Armilla Cultura y Deporte Club de Fútbol. Un club deportivo que este año cumple 90 años y que tiene más de 600 componentes entre su cantera y su equipo senior.

La bandera de las Ciencias Sociales y las Letras la recibió Encarna Ximénez de Cisneros por su gran trayectoria profesional de tres décadas en la prensa y la televisión de Granada. Fue la primera mujer presidenta de la Asociación de la Prensa granadina y la primera mujer pregonera oficial de la Semana Santa granadina.

El galardón de la Bandera de Andalucía de las Artes fue concedida al Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia', que este año celebra su centenario. Ha sido el centro de formación de musicos reconocidos a nivel mundial y en la actualidad cuenta con una extensa programación, organizando una temporada de conciertos, talleres, concursos y jornadas de interpretación.

El premio de la Bandera de la Solidaridad y la Concordia ha sido otorgado a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una entidad de carácter religioso, catalogada como benéfico asistencial, cuyas obras tienen una orientación pública en su actividad, procurando establecer alianzas con otras instituciones, empresas, y colectivos a favor de las personas atendidas y el trabajo en red.

La Bandera de la Economía y la Empresa ha recaído sobre Mariscos Apolo, una empresa familiar de Loja creada en el año 1963 y situada en la actualidad como una de las principales empresas del sector de los productos de congelados, tanto a nivel autonómico como provincial importando, transformando y comercializando los productos del mar congelados.

El premio de la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia ha sido otorgado a las Bodegas H. Calvente. Una pequeña bodega artesanal de la Costa Tropical granadina que busca la excelencia en el fruto, cuidando de cada uno de los detalles en el proceso de elaboración, producción y envasado, que dan como producto final uno de los mejores vinos del mundo. Actualmente exporta sus vinos a todos los rincones del planeta, colocando el nombre de Granada en todo el mundo.

La última Bandera de Andalucía entregada ha sido la del Mérito Mediambiental, entregada al Centro de Formación Efa el Soto, que imparte Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior con la solidez de más de cuarenta años de experiencia. Una iniciativa que nació en 1967 para los hijos de los agricultores que aporta una formación que permite desarrollar y mejorar las condiciones de vida y trabajo que les rodea, con el fin de contribuir a la mejora de este.

El acto ha sido clausurado por la Consejera de Fomento de la Junta, Marifran Carazo, quien ha asegurado que con estos premios se reconoce "en nombre del Gobierno Andaluz y de los andaluces a aquellos que siempre han pensado en Granada y han ofrecido a la provincia su trabajo para hacerla mejor".

"Hoy reconocemos ese esfuerzo, y les decimos a los premiados que cuentan con el Gobierno andaluz, sabiendo que el papel de Granada es importante para la recuperación económica de la pandemia. Reconocemos el esfuerzo que se ha hecho para salir de esta situación pandémica y abrimos la puerta a seguir construyendo Granada y Andalucía juntos. Hay que reconocer que hay que seguir reclamando para Granada lo que le corresponde. Infraestructuras e inversiones necesarias, apoyando esas reivindicación de los que buscan una granada un fututo mejor", ha concluido.