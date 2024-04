Blas Chaves, de Otura a uno de los centros de referencia internacional en la lucha contra el cáncer

Recuerda que de niño sentía una gran curiosidad por saber el porqué de las cosas. Blas Chaves Urbano (Otura, 1998) quería saber y, sobre todo, le intrigaba la enfermedad. Cursó sus estudios primero en el Virgen de la Paz y luego en el instituto Escultor Sánchez Mesa de su municipio, del que habla con orgullo desde Madrid, donde ahora investiga en uno de los centros de referencia internacional en la lucha contra el cáncer, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El motivo de la llamada es otro logro de este joven investigador, una prestigiosa beca de la Fundación La Caixa que le permite continuar haciendo ciencia, el camino elegido para dar respuesta a esa necesidad de conocimiento.

"Siempre he estado en la pública", resume sobre su trayectoria estudiantil. Cursó el grado de Biotecnología en la Universidad de Granada, donde se graduó en el inolvidable 2020. Eligió esta titulación, explica Chaves, porque "me interesaba más la ciencia" detrás de la salud. En este sentido, los estudios en Biotecnología le permitían entender los caminos de la enfermedad y ayudar a desarrollar terapias, algo en lo que ahora se afana desde el CNIO.

Durante la carrera estuvo tres meses gracias a una beca Erasmus en la afamada Universidad de Oxford, en el Laboratorio del doctor Ross Chapman del Wellcome Centre for Human Genetics. "Fue una experiencia muy buena", rememora el granadino, que señala que fue allí cuando comenzó a comprender la dimensión y cómo funciona el mundo de la ciencia.

"Hace falta invertir más en investigación", señala cuando explica cómo vivió el último año de carrera, marcado precisamente por la pandemia de Covid. En aquel momento, un coronavirus llevó a suspender la actividad presencial docente, a medidas como el confinamiento o los cierres perimetrales. "Acabé la carrera confinado. Un fía estaba en el laboratorio haciendo el trabajo de fin de grado y al día siguiente en casa".

De aquella situación extrema Chaves concluye que la sociedad "empezó a comprender" la necesidad de apostar por la ciencia y otra afirmación más inquietante: el riesgo de la desinformación. "Es importante formar a la sociedad para evitar" situaciones como las vividas entonces.

En sus años de carrera Blas Chaves tuvo la oportunidad de hacer su primera toma de contacto con la investigación contra el cáncer, algo que valora como "algo fundamental para mí". Hizo su trabajo de fin de grado, ese que tuvo en oblicuo al Covid, en el Departamento de Genética de la UGR y en 2021 comenzó su posgrado en Investigación en Medicina Traslacional en la Universidad Complutense de Madrid.

Chaves recibió una beca de excelencia para máster de la Universidad madrileña y posteriormente se incorporó al grupo de Oncología Computacional del CNIO para llevar a cabo el trabajo de fin de máster bajo la dirección del doctor Geoff Macintyre.

En 2023 continuó en el grupo de Oncología Computacional del CNIO e inició la realización de su tesis doctoral. Su proyecto pretende desarrollar nuevas estrategias en medicina de precisión para tratar tumores con inestabilidad cromosómica, característica común de los cánceres más mortales, indican desde la Fundación La Caixa, que ha becado a este brillante granadino para que prosiga con su trabajo.

"Es duro, muy sacrificado, pero satisfactorio", asegura Chaves, que confía en que la línea de investigación en la que trabaja "va a tener impacto en la sociedad" y ayudará a tratar "mejor" a los pacientes.

De forma muy sucinta, el granadino señala que su investigación trata de desentrañar qué causa la inestabilidad cromosómica. "Las células tienen distintos mecanismos de reparación. Esos mecanismos a veces no funcionan y eso puede hacer que se vuelvan cancerosas". Pretende así llegar al mismo origen de esta enfermedad, a conocer esos procesos celulares que, cuando fallan, pueden desencadenar la enfermedad.

"Es una investigación puntera", añade sobre su trabajo, que además de profundizar en el cómo pretende abordar la posibilidad de nuevos tratamientos. Para ello recurren a las últimas tecnologías, dentro de un cetro, el CNIO, que está en el "top" a nivel internacional, destaca el investigador.

Sobre su futuro, Blas Chaves asegura que le continuaría continuar dedicándose a la ciencia. "Es cierto que en España hace falta invertir más en ciencia, pero he tenido suerte", valora sobre la concesión de la beca de la Fundación La Caixa. "Tengo la suerte de tener apoyo familiar, pero otras personas no. De ahí que sea importante tener un sistema de ayudas", reflexiona el otureño, que insta a reforzar el sistema de becas para "que no se escape el talento de España".